Rusya'nın 'En Güzel Teröristi' 21 yıl hapis cezası aldı - Son Dakika
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Dünya

Rusya'nın 'En Güzel Teröristi' 21 yıl hapis cezası aldı

Rusya\'nın \'En Güzel Teröristi\' 21 yıl hapis cezası aldı

Rusya'da bir devlet memuru olan ve 'en güzel terörist' olarak anılan 29 yaşındaki Viktoria Shinkaruk, demiryolu ve petrol rafinerilerine 'terörist saldırılar' hazırlamakla suçlanarak 21 yıl hapse mahkum edildi. Mahkeme ayrıca, Shinkaruk'un bir süpermarkette çöp kutusuna 780 pound bırakması nedeniyle Ukrayna adına 'ölü nokta' operasyonuna katıldığını iddia etti.

21.12.2024 16:11
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Bir devlet memuru olan ve " Rusya'nın en güzel teröristi" olarak anılan kadın, Ukrayna yanlısı sabotaj saldırıları düzenlemekle suçlanarak 21 yıl hapse mahkum edildi.

Vladimir Putin'in paranoyası sonucu, 29 yaşındaki Viktoria Shinkaruk, demiryolu ve petrol rafinerilerine "terörist saldırılar" hazırlamakla suçlanarak hapse atıldı.

Shinkaruk, askeri mahkeme tarafından patlayıcı madde edinmek ve kaçakçılık yapmaktan suçlu bulundu.

Mahkeme ayrıca, Shinkaruk'un bir süpermarkette çöp kutusuna 780 pound bırakması nedeniyle Ukrayna adına "ölü nokta" operasyonuna katıldığını iddia etti.

Shinkaruk, paranın terörist amaçlarla kullanıldığına dair hiçbir bilgisi olmadığını ısrarla reddetti.

Sadece, sonradan Ukrayna için çalıştığı ortaya çıkan sürgündeki eşinin talimatlarını takip ettiğini iddia etti.

İddialara göre 36 yaşındaki kocası Evgeny Kisel, aylarca Ukrayna askeri istihbaratına yardım etti.

Savcılara göre para, bir gaz boru hattını ve bir Wagner özel ordu üssünü havaya uçurmayı amaçlayan daha büyük bir Ukrayna komplosunun parçasıydı.

Mahkumiyet sonrası Rusya'nın "en güzel teröristi" olarak anılan Shinkaruk, savcılardan kendisini hapisten uzak tutmalarını istedi.

Mahkemede hakime masumiyetini şöyle anlattı: "Her türlü şiddete karşıyım. Hayatımı asla böyle bir faaliyetle birleştirmezdim. Belgorod'da doğdum ve şehrimde herhangi bir patlamaya katkıda bulunma isteğim yoktu. Eğer [kocamın] terör örgütlerinin üyesi olduğunu bilseydim, onunla hiç iletişim kurmazdım."

Hakim gerekçelerini kabul etmedi ve Shinkaruk'a 21 yıl hapis cezası verdi.

Mahkumiyetindeki kilit kanıt, mahkemede kimliği açıklanmayan bir çifte ajandan geldi.

Suç ortağı olduğu iddia edilen 38 yaşındaki tamirci Alexander Kholodkov, ölü noktaya 3,900 pound daha bıraktığı iddia edilmesine rağmen sadece bir yıl fazla ceza aldı.

Her ikisi de bir terör örgütüne katılmak, terörist eylem hazırlamak, yasa dışı patlayıcı edinmek ve kaçakçılık yapmak, patlayıcı imal etmeye hazırlanmak ve stratejik öneme sahip mal ve kaynakların kaçakçılığından suçlu bulundu.

Shinkaruk'un yakın arkadaşları duruşmayı duyduklarında şok oldular. Bir erkek arkadaşı, "Onun ülkeye karşı herhangi bir şey yapabileceğine inanmıyorum. Çok zeki ve çekici bir kız, konuştuğumuz süre boyunca ondan hiç şüpheli bir açıklama duymadım. Ülkemizi seviyor" dedi.

Sergei adlı başka bir arkadaşı ise Regnum haber ajansına şunları söyledi: "Kocasının bu paranın sözde bir ceza davasından kaçınmasına yardımcı olacağı konusunda onu beyin yıkadığını düşünüyorum. Aptalca davrandı ve sadece yardım etmek istedi. Şimdi gençliğini ve bir aile kurma fırsatını kaybedecek."

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Son Dakika Dünya Rusya'nın 'En Güzel Teröristi' 21 yıl hapis cezası aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Çelikk:
    Gitti Fıstık 11 1 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    birader bizdekiler ilk insan gibi Allah düşmanın bile güzelini versin amin 8 2 Yanıtla
  • Emin çetiner:
    Güzel görmesek güzel diye yuttaracaksınız insanlara yuh yani çıplak tenini gördünüz bayıldınız oda korkuluk gibi zaten bi deri bi kemik 1 0 Yanıtla
  • k K:
    bi haberin iddiası var delili yok. bu guzel ancak erkeklerin kalbine girmek için terörist olur 1 0 Yanıtla
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