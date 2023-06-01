Rusya Kiev'e hava saldırısı düzenledi: 3 ölü, 10 yaralı - Son Dakika
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Rusya Kiev'e hava saldırısı düzenledi: 3 ölü, 10 yaralı

01.06.2023 06:35

Rus ordusunun gece Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptığı hava saldırısında 2'si çocuk 3 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko, saldırıda seyir ve balistik füzelerin kullanıldığını açıkladı.

Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, Rusların gece Kiev'e saldırı düzenlediğini ve 1 Haziran Dünya Çocuk Günü'nde çocukları öldürdüğünü belirtti.

3 ÖLÜ, 10 YARALI VAR

Rusya'nın saldırıda seyir ve balistik füzeleri kullandığını aktaran Popko, "Tespit edilen tüm hava hedefleri, savunma kuvvetlerimiz ve araçlarımızla imha edilmiştir." ifadesini kullandı. Popko, füze parçalarının can kayıplarına ve yıkıma neden olduğunu belirterek, "Başkentin Desna ilçesinde parçalar bir polikliniğe ve yanındaki çok katlı bir binaya düştü. Bunun sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 10'a yakın kişi yaralandı. En kötüsü de ölenler arasında 2 çocuğun olmasıdır." diye konuştu.

FÜZE, EVE DÜŞTÜ

Popko, Dnipro ilçesinde bir evin, füze parçasının düşmesi nedeniyle hasar gördüğünü, park halindeki arabaların yandığını bildirdi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Dünya Rusya Kiev'e hava saldırısı düzenledi: 3 ölü, 10 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya Kiev'e hava saldırısı düzenledi: 3 ölü, 10 yaralı - Son Dakika
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