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Rusya'nın Ukrayna'da vurulan savaş gemisi tamamen yok edildi - Son Dakika
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Rusya'nın Ukrayna'da vurulan savaş gemisi tamamen yok edildi

İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, Rusya'nın Ukrayna jetlerince vurulan savaş gemisi Novocherkassk'ın yalnızca hasar gördüğü iddiasının yanıltıcı olduğunu belirterek, geminin tamamen yok edildiğini açıkladı. İngiltere Savunma Bakanlığı'nın günlük istihbarat raporuna göre, Novocherkassk gemisi Kırım'ın Feodosia limanında patlayıcı yüküyle birlikte tamamen yok edildi. Rus donanmasının toplamda 3 çıkarma gemisi hasar gördü ve 2 gemi hafif hasar aldı.

Rusya\'nın Ukrayna\'da vurulan savaş gemisi tamamen yok edildi
28.12.2023 - 14:04,  Güncelleme: 14:06
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İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, Rusya'nın Ukrayna jetlerince vurulan savaş gemisinin 'yalnızca hasar gördüğüne' dair açıklama yaptığını ancak Novocherkassk'in 'tamamen yok edildiğini' belirtti.

İngiltere Savunma Bakanı Shapps açıklamasında "Rusya, Putin'in savaş gemisi Novocherkassk'ın yalnızca 'hasar gördüğünü' iddia ederek yanılttı; geminin tamamen yok edildiği açık! Avrupa'da sürmekte olan bu çığır açıcı savaşta uygar dünyanın 2024 yılında Ukrayna'yı desteklemeye devam etmesi çok önemli" dedi.

'RUSYA ÜÇ ÇIKARMA GEMİSİNİ KAYBETTİ'

Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair günlük istihbarat raporu yayınlayan İngiltere Savunma Bakanlığı, Rus donanmasının Ropucha sınıfı çıkarma gemisi Novocherkassk'ın Kırım'ın Feodosia limanında 25 Aralık'ta tamamen yok edildiğini ifade etti. Geminin büyük ihtimalle patlayıcı yükü olduğu ve vurulma sonrasında büyük bir ikinci patlama yaşandığı vurgulandı. Rus donanmasının toplamda 3 çıkarma gemisinin yüzemeyecek kadar hasar gördüğü ve iki gemisinin de hafif hasar aldığı belirtildi.

Kaynak: DHA
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