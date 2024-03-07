Rusya'nın Ukrayna'nın Odesa liman kentine gerçekleştirdiği füze saldırısında füzeler,Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy veYunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in yakınına düştüğü belirtildi. Mitsotakis, bombardıman anını "yoğun" olarak tanımladı.
Çarşamba günü liman altyapısına yapılan saldırı, Ukrayna donanmasının açıklamasına göre beş kişinin ölümüne ve belirli sayıda yaralanmaya neden oldu.
Zelenskiy ile görüşme Mitsotakis, "Yakınımızda meydana gelen sirenlere ve patlamalara tanık olduk.Bir sığınma yerine gitmek için zamanımız olmadı. Çok yoğun bir deneyimdi." ifadelerini kullandı.
Ukrayna, Rusya'ya karşısaldırılarını artırdı ve Çarşamba günü bir Rus seçim yetkilisinin araç bombasıyla öldürüldüğü ve bir metal fabrikasına drone saldırısı düzenlediği görünüyordu.
Rusya ve Ukrayna, Moskova'nın birliklerinin cephe hatlarında ilerlediği ve Kiev'in insan gücü ve silah eksikliği ile karşı karşıya kaldığı bir dönemde hava saldırılarını artırdılar.
Sözcü Dmytro Pletenchuk, Odesa saldırısının Yunan heyetinin Zelenskiy ile limanı ziyaret ettiği sırada gerçekleştiğini doğruladı.
Son Dakika › Dünya › Rusya'nın Ukrayna'ya füze saldırısında Zelenskiy ve Mitsotakis'in yakınına düştü - Son Dakika
Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir hostele giden aralarında bir Türk'ün de bulunduğu 12 kişilik grup, 12 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulundu. Genç kız polise verdiği ifadesinde, "Beni sarmaladılar, bana sarıldılar ve beni ellediler, kaçamadım" dedi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 30 bin 800'e, yaralananların sayısı ise 72 bin 298'e yükseldi. Saldırılar nedeniyle yerlerinden edilen Filistinliler, açlık ve susuzlukla mücadele ederek hayatta kalmaya çalışıyor. Son 24 saatte gerçekleşen saldırılarda ise 83 Filistinli hayatını kaybetti, 142 Filistinli ise yaralandı.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ramazan ayı boyunca 'Alo 190 Dini Soruları Cevaplandırma Hattı'nın haftanın 7 günü sabah 08.00 akşam 22.00 saatleri arasında vatandaşların hizmetinde olacağını açıkladı. Ayrıca, Ramazan ayı faaliyetleri ve 2024 yılı Ramazan teması hakkında bilgiler paylaşıldı.
ABD'nin Philadelphia şehrinde maskeli üç kişi, otobüs durağında bekleyen sekiz öğrenciye ateş açtı. Bu olay, bir hafta içinde öğrencilere karşı yaşanan dördüncü saldırı oldu. Toplamda sekiz öğrencinin yaralandığı belirtildi. Saldırıda vücuduna dokuz mermi isabet eden bir öğrencinin durumunun ağır olduğu ifade edildi. Belediye Başkanı Cherelle L. Parker, güvenliği sağlamak için tüm önlemleri alacaklarını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?