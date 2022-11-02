Rusya'nın Kiev'e gerçekleştirdiği saldırılar şehri hem susuz hem de elektriksiz bıraktı - Son Dakika
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Rusya'nın Kiev'e gerçekleştirdiği saldırılar şehri hem susuz hem de elektriksiz bıraktı

02.11.2022 12:10

Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği hava saldırıları sonrasında başkent Kiev zor günler geçiriyor. Bu saldırıların ardından başkentte elektrik altyapısı yüzde 40 zarar görürken su kaynaklarının da yüzde 80'i zarar gördü. Putin, bu saldırılarla Ukrayna'yı savaşta teslim olmaya zorluyor.

Rusya- Ukrayna Savaşı'nda 8 ay geride kalırken sivil hayat neredeyse yok oluyor. Putin'in son günlerde dron ve füzelerle başkent Kiev'i bombalamasının ardından şehrin altyapısıtamamen yok olmaya çok yaklaştı. Şehir, ileriki günler için çok daha kötü senaryolara hazırlanıyor.

"EN KÖTÜSÜ ISITMANIN VE SUYUN OLMADIĞI YERLER"

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, şehre yönelik saldırılara karşı çeşitli senaryoların düşünüldüğünü açıklanırken, "Bunların en kötüsü; elektrik, su veya bölgesel ısıtmanın olmadığı yerler" ifadesini kullanıldı. Klitschko, bu ihtimale karşı şehirde 1000'den fazla ısınma noktası hazırlığında olduklarını belirtti.

Rusya'nın Kiev'e saldırıları şehir hem susuz hem elektriksiz bıraktı

"SON SALDIRILAR İLE 20 BİN EV ELEKTRİKSİZ KALDI"

Klitschko kentte 300 bine yakın eve elektrik verilemediğini açıklarken, yalnızca son saldırının ardından 20 bin abonenin elektriksiz kaldığını söyledi. Söz konusu yerler jeneratörlerle donatılacak ve su gibi ihtiyaçlar için stoklara sahip olacak.

KİEV SUSUZ KALDI

Başkentte halk elektriğin yanından suya erişiminde de zorluklar yaşıyor.Saldırılar başkent Kiev'in yaklaşık yüzde 80'ini susuz bırakınca, Kievliler kuyuların önünde kuyruk oluşturdu. Kent genelinde binlerce kişi kuyulardan su almak için kuyruklara girdi.

Rusya'nın Kiev'e saldırıları şehir hem susuz hem elektriksiz bıraktı

PUTİN UKRAYNA'YI YILDIRMAYA ÇALIŞIYOR

Bu saldırıların amacı olarak Putin'in cephede ağır kayıplar yaşamasının ardından olmasına dikkat çekiliyor. Putin, bu saldırılarla birlikte Ukrayna'yı savaşta teslim olmaya ve diğer ceplerdeki etkinliğini kırmayı hedefliyor.

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