Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Amacımıza ulaşana kadar Ukrayna'dayız - Son Dakika
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Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Amacımıza ulaşana kadar Ukrayna'dayız

01.03.2022 13:32
Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Amacımıza ulaşana kadar Ukrayna'dayız

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna'da düzenledikleri özel askeri operasyonun esas amacının, Rusya'yı Batı'dan yönelen askeri tehditten korumak olduğunu kaydetti. Şoygu, belirlenen amaçlara ulaşılana dek, Rusya güçlerinin Ukrayna'daki operasyona devam edeceklerini ifade etti.

Savunma Bakanı, Batı ülkelerini, Ukrayna halkını Rusya'ya karşı giriştikleri mücadelede kullanmakla suçladı.

"HEDEFE ULAŞILANA KADAR OPERASYON SÜRECEK"

Şoygu, Savunma Bakanlığı yetkililerinin yer aldığı toplantıdaki konuşmasında, "Rusya Federasyonu ordusunun birlikleri, belirlenen hedeflere ulaşılana dek özel askeri operasyonunu sürdürecektir. Bizim için en önemlisi, Rusya Federasyonu'nu, Batı ülkelerinin yarattığı askeri tehditten korumak." dedi.

SİVİLLERİ KORUDUKLARINI İDDİA ETTİ

Şoygu, operasyon sırasında Rusya ordusunun Ukrayna topraklarını işgal etmediğini, bu ülkedeki sivillerin canlarının ve güvenliklerinin korunması için her şeyi yaptığını belirtti. Rusya Savunma Bakanı, "Belirtmek isterim ki saldırılar sadece askeri tesislere gerçekleştiriliyor ve bu yapılırken yalnızca istenen hedefi vuran yüksek hassasiyetli silahlar kullanılıyor" vurgusunu yaptı.

RUS ASKERLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Ukrayna tarafınınsa, sivilleri canlı kalkan olarak kullanarak, yerleşim yerlerine, okul ve konut bahçelerine roketatar silahlar yerleştirdiğini kaydeden Rusya Savunma Bakanı, Ukrayna'daki operasyonlarda yer alan Rusya askerlerine de cesaret ve kahramanlıkları için teşekkür etti.

MÜZAKERELERE DEVAM ETME KARARI ALMIŞLARDI

Dün iki ülkeden birer heyet Belarus sınırında bir araya gelmiş, müzakereleri başlatmıştı. 6 saat süren toplantı sonrasında taraflar, ikinci bir görüşme daha yapmaya karar vermişti.

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