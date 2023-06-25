Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun sessizliği kafaları karıştırdı

Ukrayna ile savaşta olan Rusya'da paralı asker grubu Wagner'in darbe girişimi dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Belarus'un arabuluculuğu sonunda Wagner lideri Yevgeni Prigojin paralı asker grubunu geri çekerken, bu süreç boyunca sessizliğini koruyan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun ortada görünmemesi kafaları karıştırdı.

"BU KONULAR PUTİN'İN İMTİYAZI ALTINDADIR"

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Prigojin'in sık sık eleştirdiği Şoygu günlerdir açıklama yapmazken, Wagner'in lideri Şoygu'nun da teslim edilmesini istemişti. Dün gece konuyla ilgili bir açıklama yapan ve savunma bakanlığında herhangi bir görevden alma olup olmadığına dair soruları yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Bu konular Putin'in imtiyazı altındadır" yorumunu yapmıştı.

ŞOYGU GÖREVDEN Mİ ALINDI?

Uzun yıllar boyunca savunma bakanı olarak görev yapan 68 yaşındakiŞoygu, Putin'in yakın kurmayları arasında Sovyetler Birliği döneminin istihbarat biriminde görev yapmamış birisi olarak sıyrılıyor. Şoygu'nun damadı Alexey Stolyarov'u Ukrayna'da savaşa göndermemesi sebebiyle Prigojin tarafından sık sık eleştirilirken, İngiliz Sunday Times gazetesi de Şoygu'nun görevden alınmış olabileceği iddiasını ortaya attı.

"GÖREVDEN ALINMASI PRİGOJİN'İN AMAÇLARINDAN BİRİYDİ"

İngiliz Mail on Sunday gazetesi ise, günlerdir bir açıklama yapmayan ve kamuoyunun karşısına çıkmayan Şoygu'nun bu sessizliğinin sebebinin Putin'in savunma bakanını kovması olduğunu öne sürdü. Haberlerde, "Eğer kovulma iddiaları doğruysa bu Wagner lideri Prigojin'i memnun eder. Son haftalarda Şoygu'yu çok ağır şekilde eleştiriyordu ve görevden alınması Prigojin'in esas amaçlarından biriydi" yorumu yapıldı.