Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun sessizliği kafaları karıştırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun sessizliği kafaları karıştırdı

25.06.2023 10:58

Rusya'da paralı asker grubu Wagner'in darbe girişimi sonrası sessizliğini koruyan Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun görevden alınıp alınmadığı tartışılıyor. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, konunun Putin'in imtiyazı altında olduğunu belirtirken, İngiliz gazeteleri Şoygu'nun görevden alınmış olabileceği iddiasını ortaya attı. Özel güvenlik şirketi Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin, Belarus'un arabuluculuğu sonucu paralı asker grubunu geri çekmişti.

Ukrayna ile savaşta olan Rusya'da paralı asker grubu Wagner'in darbe girişimi dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Belarus'un arabuluculuğu sonunda Wagner lideri Yevgeni Prigojin paralı asker grubunu geri çekerken, bu süreç boyunca sessizliğini koruyan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun ortada görünmemesi kafaları karıştırdı.

"BU KONULAR PUTİN'İN İMTİYAZI ALTINDADIR"

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Prigojin'in sık sık eleştirdiği Şoygu günlerdir açıklama yapmazken, Wagner'in lideri Şoygu'nun da teslim edilmesini istemişti. Dün gece konuyla ilgili bir açıklama yapan ve savunma bakanlığında herhangi bir görevden alma olup olmadığına dair soruları yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Bu konular Putin'in imtiyazı altındadır" yorumunu yapmıştı.

ŞOYGU GÖREVDEN Mİ ALINDI?

Uzun yıllar boyunca savunma bakanı olarak görev yapan 68 yaşındakiŞoygu, Putin'in yakın kurmayları arasında Sovyetler Birliği döneminin istihbarat biriminde görev yapmamış birisi olarak sıyrılıyor. Şoygu'nun damadı Alexey Stolyarov'u Ukrayna'da savaşa göndermemesi sebebiyle Prigojin tarafından sık sık eleştirilirken, İngiliz Sunday Times gazetesi de Şoygu'nun görevden alınmış olabileceği iddiasını ortaya attı.

"GÖREVDEN ALINMASI PRİGOJİN'İN AMAÇLARINDAN BİRİYDİ"

İngiliz Mail on Sunday gazetesi ise, günlerdir bir açıklama yapmayan ve kamuoyunun karşısına çıkmayan Şoygu'nun bu sessizliğinin sebebinin Putin'in savunma bakanını kovması olduğunu öne sürdü. Haberlerde, "Eğer kovulma iddiaları doğruysa bu Wagner lideri Prigojin'i memnun eder. Son haftalarda Şoygu'yu çok ağır şekilde eleştiriyordu ve görevden alınması Prigojin'in esas amaçlarından biriydi" yorumu yapıldı.

NE OLMUŞTU?

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti. Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı. Yevgeniy Prigojin'in, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti. Prigojin, tarafların birinde Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, "Prigojin Belarus'a gidecek" ifadesini kullanmıştı.

YORUMLAR
500
1 günlük isyan Rusya'yı karıştırdı, peki bundan sonra ne olacak? İşte Rusya Lideri Putin ve Wagner'i bekleyen süreç 1 günlük isyan Rusya'yı karıştırdı, peki bundan sonra ne olacak? İşte Rusya Lideri Putin ve Wagner'i bekleyen süreç Wagner'in Rusya'daki darbe girişimiyle ilgili 1 Temmuz iddiası! Anlaşmaya günler kala isyan çıkarmış Wagner'in Rusya'daki darbe girişimiyle ilgili 1 Temmuz iddiası! Anlaşmaya günler kala isyan çıkarmış

Vladimir Putin, Sergey Şoygu, Moskova, Wagner, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun sessizliği kafaları karıştırdı - Son Dakika


Son Dakika
10:38 Konser vermek için gittiği Rusya'da darbeye yakalanan Petek Dinçöz: İyiyiz, her şey kontrol altında
10:34 Konser için gittiği Rusya'da darbe girişiminin ortasında kalan Petek Dinçöz'den ilk sözler: İyiyiz, her şey kontrol altında
10:35 Ferdi Kadıoğlu kendisine gelen transfer tekliflerini kulüp başkanı Ali Koç'a bıraktı! Son söz sizin başkanım
10:29 Ali Koç, "Newcastle United ve Napoli'den teklif var" dedi! Ferdi'nin cevabı başkanı mest etti
10:25 Faiz kararı sonrası Merkez Bankası'ndan ilk adım! Menkul kıymet tesis oranı yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürüldü
10:20 Faiz kararı sonrası Merkez Bankası'ndan ilk adım! Menkul kıymet tesis oranı yüzde 5'e düşürüldü
09:46 Adana'da koyunu döverek bayıltan kasap yakalandı, açıklaması pes dedirtti! Yormak için yaptım
09:44 Koyunu döverek bayıltan kasaptan pişkin savunma: Yormak için öyle yaptım
09:25 1 günlük isyan Rusya'yı karıştırdı, peki bundan sonra ne olacak? İşte Rusya Lideri Putin ve Wagner'i bekleyen süreç
09:21 1 günlük isyan Rusya'yı karıştırdı, peki bundan sonra ne olacak? İşte Putin ve Wagner'i bekleyen süreç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2023 11:04:12. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun sessizliği kafaları karıştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement