Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da bir çocuk hastanesinin de hasar gördüğü füze saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da bir çocuk hastanesinin de hasar gördüğü füze saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da gerçekleşen füze saldırılarının bir Ukrayna hava savunma füzesi tarafından yapıldığını iddia etti. Bakanlık, Ukrayna'nın NATO Zirvesi öncesi daha fazla finansman sağlamak istediğini savundu. Ukrayna ise Rusya'nın Kiev'de bir çocuk hastanesini vurduğunu belirtti ve savunma kabiliyetlerinin yetersiz olduğunu dile getirdi. NATO Zirvesi'nde Ukrayna'ya doğrudan silah yardımı da ele alınacak.

08.07.2024 17:01
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(MOSKOVA) - Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da bir çocuk hastanesinin de hasar gördüğü füze saldırılarıyla ilgili, "Yıkıma şehirdeki bir uçaksavar füze sistemi tarafından fırlatılan bir Ukrayna hava savunma füzesi neden oldu" açıklamasını yaptı. Bakanlık, Ukrayna'nın NATO Zirvesi öncesi "daha fazla finansman sağlamak" istediğini savundu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı yetkililerin Rusya'nın, aralarında Kiev'de bir çocuk hastanesinin de olduğu sivil hedeflere füzelerle saldırdığı açıklamasına yanıt verdi.

Bakanlığın resmi Telegram kanalı üzerinden yapılan açıklamada, "Kiev rejiminin, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından sivil tesislere karşı kasıtlı olarak gerçekleştirildiği iddia edilen füze saldırısına ilişkin açıklamaları yanlıştır" denildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkentindeki yıkıma "şehirdeki bir uçaksavar füze sistemi tarafından fırlatılan bir Ukrayna hava savunma füzesinin neden olduğunu" bildirerek, Kiev'den yayınlanan çok sayıda fotoğraf ve görüntünün bunu doğruladığını savundu.

Rusya: "NATO'daki hamilerinin bir başka toplantısının (zirve) arifesinde gerçekleştiğini özellikle not ediyoruz"

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Kiev rejiminin benzer histerilerinin yıllardır ve her seferinde NATO'daki hamilerinin bir başka toplantısının (zirve) arifesinde gerçekleştiğini özellikle not ediyoruz. Bu tür provokasyonların amacı Kiev rejimine daha fazla finansman sağlamak ve savaşın son Ukraynalıya kadar devam etmesini sağlamaktır."

Ukrayna: "Rusya, Kiev'de bir çocuk hastanesini vurdu"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın, aralarında başkent Kiev'in de olduğu çok sayıda şehre füzelerle saldırdığını, bu saldırılarda sivillerin yaşadığı apartmanlar, altyapı sistemleri ve bir çocuk hastanesinin zarar gördüğünü bildirmişti. Zelenskiy, Rusya'nın füze saldırılarında Kiev'deki Okhmatdyt Çocuk Hastanesi'nin zarar gördüğünü belirtmişti.

Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov ise Ukrayna'nın müttefiklerine "Savunma kabiliyetlerimiz hala yetersiz... Daha fazla hava savunma sistemine ihtiyacımız var" diye seslenmişti.

NATO Zirvesi yarın başlıyor: Ukrayna'ya doğrudan silah yardımı da gündemde

NATO'nun 75'inci yılında liderler zirvesi ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilecek. 9-11 Temmuz'da yapılacak zirvede NATO üyeleri Ukrayna'ya NATO şemsiyesi altında silah yardımını da ele alacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da bir çocuk hastanesinin de hasar gördüğü füze saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da bir çocuk hastanesinin de hasar gördüğü füze saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
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