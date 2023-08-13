Rusya, Ukrayna limanına doğru hareket eden kuru yük gemisine uyarı ateşi açtı - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna limanına doğru hareket eden kuru yük gemisine uyarı ateşi açtı

Son Güncelleme: 13.08.2023 14:31

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Ukrayna limanına doğru hareket eden kuru yük gemisine uyarı ateşi açıldığını bildirdi. Rus askerlerini taşıyan helikopter de denetim için havalandı. Denetim tamamlandıktan sonra gemi yoluna devam etti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Ukrayna limanına doğru hareket eden kuru yük gemisine uyarı ateşi açıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rus devriye gemisi "Vasiliy Bıkov"un Karadeniz'in güneybatısında Palau bayraklı "Sukru Okan" adlı kuru yük gemisini tespit ettiği belirtildi.

"OTOMATİK HAFİF SİLAHLA UYARI ATEŞİ AÇTI"

Geminin Ukrayna'nın İzmail Limanı'na doğru hareket ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Kuru yük gemisinin kaptanı, yasaklı yüklerin sevkiyatına yönelik denetim için durması talebine yanıt vermedi. Rus savaş gemisi, gemiyi zorla durdurmak için otomatik hafif silahla uyarı ateşi açtı" ifadelerine yer verildi.

Rusya, Ukrayna limanına doğru hareket eden kuru yük gemisine uyarı ateşi açtı

"İZMAİL LİMANI'NA DOĞRU YOLUNA DEVAM ETTİ"

Açıklamada, geminin denetimi için Rus askerlerini taşıyan "Ka-29" tipi helikopterin havalandığı kaydedilerek, "Telsiz görüşmelerinin ardından gemi durdu ve denetim ekibi kuru yük gemisine bindi. Denetim ekibinin çalışmaları tamamlandıktan sonra Sukru Okan gemisi, İzmail Limanı'na doğru yoluna devam etti" bilgisi paylaşıldı.

"POTANSİYEL ASKERİ YÜK TAŞIYICISI"

Rusya Savunma Bakanlığından 19 Temmuz'da yapılan açıklamada, Ukrayna limanlarına giden tüm gemilerin "potansiyel askeri yük taşıyıcısı" olarak değerlendirileceği bildirilmişti.

Kaynak: AA
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Karadeniz, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

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