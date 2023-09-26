Rusya, Ukrayna'nın İzmail Limanı'nı vurdu - Son Dakika

Rusya, Ukrayna'nın İzmail Limanı'nı vurdu

Rusya, Ukrayna\'nın İzmail Limanı\'nı vurdu
Son Güncelleme: 26.09.2023 10:03

Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki İzmail Limanı'nı vurduğu bildirildi. Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'nın Ukrayna topraklarına İHA'larla saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırıda birçok İHA düşürülse de İzmail ilçesinde liman altyapısı hasar gördü ve 2 kişi yaralandı.

Rusya ordusu dün gece Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki İzmail Limanı'nı vurdu. Odessa Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Kiper saldırıda kontrol noktası binası ve depoların hasar gördüğünü, yaklaşık 30 kamyon ve 6 tırın alev aldığını, yangının söndürüldüğünü söyledi.

İHA'LARIN ÇOĞU DÜŞÜRÜLDÜ

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde Rusya'nın Ukrayna topraklarına "Şahed" tipi İHA'larla saldırı düzenlediği belirtildi. Rus ordusunun güneydoğu yönünden 38 İHA fırlattığı kaydedilen açıklamada, "Hava kuvvetlerimizin Ukrayna savunma kuvvetlerinin diğer birimleriyle işbirliğinde 26 "Şahed" İHA imha edildi." ifadesi kullanıldı.

Rusya, Ukrayna'nın İzmail Limanı'nı vurdu

"LİMAN ALTYAPISI VURULDU"

Odessa Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Kiper da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gece saatlerinde Rusya'nın 2 saat boyunca Odessa'ya İHA'larla saldırı düzenlediğini belirtti. İHA'ların çoğunun düşürüldüğüne dikkati çeken Kiper, "Ne yazık ki İzmail ilçesinde liman altyapısı vuruldu, 2 kişi yaralandı." şeklinde bilgi verdi.

Rusya, Ukrayna'nın İzmail Limanı'nı vurdu

30 KAMYON VE 6 TIR ALEV ALDI

Kiper, saldırıda kontrol noktası binası ve depoların hasar gördüğünü, yaklaşık 30 kamyon ve 6 tırın alev aldığını, yangının söndürüldüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya, Ukrayna'nın İzmail Limanı'nı vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya, Ukrayna'nın İzmail Limanı'nı vurdu - Son Dakika
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