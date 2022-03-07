Rusya-Ukrayna Savaşı: 3. tur müzakereler bugün! Tüm dünya bu görüşmenin sonucunu bekliyor - Son Dakika
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Rusya-Ukrayna Savaşı: 3. tur müzakereler bugün! Tüm dünya bu görüşmenin sonucunu bekliyor

07.03.2022 09:44

İki ülke arasındaki savaş 12. gününe girerken, Rusya ve Ukrayna heyetleri ateşkes için bugün üçüncü kez masaya oturacak. Rusya ile Ukrayna arasında Belarus'un Brest kentinde düzenlenen müzakerelerin ikinci turu perşembe günü yapılmıştı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile başlayan savaşta 12. güne girildi. Gerilimin bitirilmesi için bir araya gelen Kiev ve Moskova heyetleri, ilk olarak 28 Şubat'ta bir araya gelmişlerdi. Görüşmelerin 2. turu ise 3 Mart'ta Belarus'un Polonya ve Ukrayna'ya sınırı olan Brest şehrindeki Belovejsk Ormanı bölgesinde gerçekleşmişti.

3. GÖRÜŞME BUGÜN GERÇEKLEŞECEK

Ukrayna müzakere heyetinden David Arahamiya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada heyetlerin bugün tekrar bir araya geleceğini duyurdu. Görüşmenin nerede yapılacağına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Tüm gözler bu görüşmede! Rusya ve Ukrayna bugün 3. kez müzakere masasına oturacak

UKRAYNA: BEKLEDİĞİMİZ SONUÇLARI ALAMADIK

Ukrayna heyetine başkanlık eden Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, geçen görüşme sonunda yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna tarafları arasındaki ikinci tur müzakerelerin sona erdiğini belirterek, "Maalesef beklediğimiz sonuçları alamadık. Söyleyebileceğim tek şey; insani boyutu yeterince ayrıntılı olarak tartıştığımız. Çünkü şu anda pek çok şehir kuşatılmış durumda, gıda, ilaç, tahliye ile ilgili dramatik bir durum var." demişti.

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