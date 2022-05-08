Rusya-Ukrayna savaşı sona mı eriyor? Putin, savaşın kaderini etkileyecek açıklamayı yarın yapacak - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 74. gün yaşanırken süreçle ilgili dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Rusya'da Zafer Bayramı olarak kutlanan 9 Mayıs tarihi için Putin'in birtakım hazırlıklar içerisinde olduğu öğrenildi.

PUTİN KONUŞMA YAPACAK

Batı medyasında yer alan haberlere göre Rus lider Putin, 9 Mayıs'ta bir konuşma yapacak. İddiaya göre Putin, 9 Mayıs'ta başkent Moskova'da yapacağı konuşmada zafer ilan edecek. Rus lideri bir süredir Donbas'a odaklanan, Kiev'den çekilen, Mariupol'de büyük oranda kontrol sağlayan Rus ordusunun başarılı olduğunu duyuracak. Böylece savaşı bitirecek. Bir diğer olasılık ise Putin'in bugüne kadar "operasyon" dediği işgal için net bir şekilde seferberlik ilan edip tam anlamıyla bir savaş ilan etmesi.

ESİRLERİ KIZIL MEYDAN'DA YÜRÜTECEKLER

The Times'da yer alan habere göre Ukrayna'daki savaşın gölgesinde gerçekleşecek olan Zafer Bayramı kutlamalarında, Rus askerlerinin Ukrayna'da yakaladığı 500 savaş esirinin Kızıl Meydan'dan geçmeye zorlanabileceğini de iddia edildi.

PROVA YAPTILAR

Dün de başkent Moskova'da 9 Mayıs'ta yapılacak Zafer Bayramı askeri geçit töreninin genel provası yapıldı. Askeri ve savaş uçaklarının yanı sıra askeri helikopterler de provaya katıldı.