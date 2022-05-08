Rusya-Ukrayna savaşı sona mı eriyor? Putin, savaşın kaderini etkileyecek açıklamayı yarın yapacak - Son Dakika
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Rusya-Ukrayna savaşı sona mı eriyor? Putin, savaşın kaderini etkileyecek açıklamayı yarın yapacak

08.05.2022 13:43

2 ayı aşkın süredir devam eden ve tüm dünyanın gündemine oturan Rusya-Ukrayna savaşının seyri için gözler Rusların 9 Mayıs Zafer Bayramı'na çevrildi. Rus lider Putin'in kutlamalarda resmen savaş ve seferberlik ilanı etmesi ya da zaferi ilan edip savaşı sonlandıracak açıklamayı yapması bekleniyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 74. gün yaşanırken süreçle ilgili dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Rusya'da Zafer Bayramı olarak kutlanan 9 Mayıs tarihi için Putin'in birtakım hazırlıklar içerisinde olduğu öğrenildi.

Dünyanın gözü yarın Rusya'da kutlanacak Zafer Bayramı'nda! Putin ya zafer ilan edecek ya savaş

PUTİN KONUŞMA YAPACAK

Batı medyasında yer alan haberlere göre Rus lider Putin, 9 Mayıs'ta bir konuşma yapacak. İddiaya göre Putin, 9 Mayıs'ta başkent Moskova'da yapacağı konuşmada zafer ilan edecek. Rus lideri bir süredir Donbas'a odaklanan, Kiev'den çekilen, Mariupol'de büyük oranda kontrol sağlayan Rus ordusunun başarılı olduğunu duyuracak. Böylece savaşı bitirecek. Bir diğer olasılık ise Putin'in bugüne kadar "operasyon" dediği işgal için net bir şekilde seferberlik ilan edip tam anlamıyla bir savaş ilan etmesi.

Dünyanın gözü yarın Rusya'da kutlanacak Zafer Bayramı'nda! Putin ya zafer ilan edecek ya savaş

ESİRLERİ KIZIL MEYDAN'DA YÜRÜTECEKLER

The Times'da yer alan habere göre Ukrayna'daki savaşın gölgesinde gerçekleşecek olan Zafer Bayramı kutlamalarında, Rus askerlerinin Ukrayna'da yakaladığı 500 savaş esirinin Kızıl Meydan'dan geçmeye zorlanabileceğini de iddia edildi.

Dünyanın gözü yarın Rusya'da kutlanacak Zafer Bayramı'nda! Putin ya zafer ilan edecek ya savaş

PROVA YAPTILAR

Dün de başkent Moskova'da 9 Mayıs'ta yapılacak Zafer Bayramı askeri geçit töreninin genel provası yapıldı. Askeri ve savaş uçaklarının yanı sıra askeri helikopterler de provaya katıldı.

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