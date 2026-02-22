Rusya, Ukrayna'ya Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rusya, Ukrayna'ya Hava Saldırısı Düzenledi

Rusya, Ukrayna\'ya Hava Saldırısı Düzenledi
22.02.2026 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zelenskiy, Rusya'nın bir haftada 1300'den fazla İHA ve 96 füze ile saldırdığını açıkladı.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Rusya son bir haftada 1300'den fazla İHA, 96 füze ve 1400'ün üzerinde güdümlü bomba ile saldırdı" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun bugün düzenlediği hava saldırısına ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda bulundu. Zelenskiy, bazı bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, Rusya'nın Ukrayna'da Kiev, Sumi, Dnipropetrovsk, Kirovograd, Mıkolayiv ile Odessa ve Poltava bölgelerini hedef aldığını bildirdi. Saldırılar nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini ve 8 kişinin yaralandığını vurgulayan Zelenskiy, "Saldırının ana hedefi enerji sektörüydü. Sıradan konut binaları ve demir yolu da hasar gördü" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'nın bir hafta içinde ülkesine 1300'ün üzerinde insansız hava aracı (İHA), 96 füze ve 1400'den fazla güdümlü bombayla saldırılar düzenlediğini kaydederek, "Moskova, diplomasiye harcadığından daha fazla imkanını hava saldırılarına ayırmaya devam ediyor" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA

Politika, Güvenlik, Ukrayna, Enerji, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya, Ukrayna'ya Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal

14:43
Türkiye’nin en büyük 50 şirketinden biriydi Resmen TMSF’ye devredildi
Türkiye'nin en büyük 50 şirketinden biriydi! Resmen TMSF'ye devredildi
13:45
“Yeni Nostradamus“ ABD-İran savaşı için tarih verdi
"Yeni Nostradamus" ABD-İran savaşı için tarih verdi
13:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki son anket Yardımcısı rakam verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı rakam verdi
12:54
Dünya diken üstünde Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
12:39
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
12:20
Ölümle burun buruna 24 saat Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
11:41
Galatasaray’ın iptal edilen golünü sordular Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
Galatasaray'ın iptal edilen golünü sordular! Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 15:02:51. #7.11#
SON DAKİKA: Rusya, Ukrayna'ya Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.