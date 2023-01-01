Kiev'de kanlı yılbaşı: Haftalar öncesinden sinyalini veren Moskova, Kiev'e füzeyle saldırdı - Son Dakika
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Kiev'de kanlı yılbaşı: Haftalar öncesinden sinyalini veren Moskova, Kiev'e füzeyle saldırdı

01.01.2023 00:17
Kiev'de kanlı yılbaşı: Haftalar öncesinden sinyalini veren Moskova, Kiev'e füzeyle saldırdı

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını yılbaşında da sürdürdü. Başkent Kiev'e yönelik düzenlenen füze saldırısında çok sayıda kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla Ukraynalı sivil yaralandı. Saldırının ardından sert açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Bu tür saldırılar için emir verenler ve bunları uygulayanlar affedilmeyecekler" ifadelerini kullandı.

Haftalar öncesinde yılbaşında Ukrayna'ya yeni bir saldırı başlatabileceğini söyleyen Rusya, Kiev'e füzeyle saldırdı. Yılbaşına sayılı saatler kala düzenlenen saldırıda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, 20'den fazla kişi yaralandı.

Kiev'de kanlı yılbaşı: Haftalar öncesinden sinyalini veren Moskova, Kiev'e füzeyle saldırdı

Saldırının ardından akşam saatlerinde Telegram hesabından videolu mesaj paylaşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sert açıklamalarda bulundu. Rus ordusunun Ukrayna'ya tekrar füze saldırısı düzenlediğini belirten Zelenskiy, sivillerin hedef alındığını söyledi.

Kiev'de kanlı yılbaşı: Haftalar öncesinden sinyalini veren Moskova, Kiev'e füzeyle saldırdı

Olayı "terör saldırısı" diye niteleyen Zelenskiy, "Maalesef can kaybı var. Bu tür saldırılar için emir verenler ve bunları uygulayanlar affedilmeyecekler." ifadelerini kullandı. Saldırılardan Rusya lideri Putin'i sorumlu tutan Zelenskiy, "Dünyada kimse bunun için seni affetmeyecek. Ukrayna asla affetmeyecek." dedi.

Kiev'de kanlı yılbaşı: Haftalar öncesinden sinyalini veren Moskova, Kiev'e füzeyle saldırdı

Öte yandan Zelenskiy, bugün Rus tarafıyla tekrar esir takası yapıldığını, esir değişimi sayesinde 140 Ukraynalı askeri personelin daha evlerine döndüğünü belirterek, "Toplamda 1596 Ukraynalı erkek ve kadın, 24 Şubat'tan bu yana evlerine döndü." bilgisini verdi.

Kiev'de kanlı yılbaşı: Haftalar öncesinden sinyalini veren Moskova, Kiev'e füzeyle saldırdı
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SON DAKİKA: Kiev'de kanlı yılbaşı: Haftalar öncesinden sinyalini veren Moskova, Kiev'e füzeyle saldırdı - Son Dakika
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