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Rusya ve Ukrayna Arasında 195 Askerin Takası Gerçekleşti - Son Dakika
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Dünya

Rusya ve Ukrayna Arasında 195 Askerin Takası Gerçekleşti

Rusya ve Ukrayna Arasında 195 Askerin Takası Gerçekleşti

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile yapılan müzakereler sonucunda 195 savaş esiri askeri aldıklarını duyurdu. Karşılığında ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 207 kişiyi geri aldıklarını açıkladı. Serbest bırakılan askerler, Rusya'da tedavi ve rehabilitasyon için nakledilecek.

31.01.2024 16:09
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Rusya Savunma Bakanlığı bugün Ukrayna ile müzakereler sonucunda 195 savaş esiri askeri aldıklarını, karşılığında 195 Ukrayna askerini serbest bıraktıklarını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise 207 kişiyi geri aldıklarını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı bugün gerçekleştirilen esir takasında 195 Rus askerini aldıklarını karşılığında ise 195 Ukrayna askerini serbest bıraktıklarını duyurdu. Açıklamada "31 Ocak'ta müzakere süreci sonucunda esaret altında hayati tehlike altında olan 195 Rus askeri, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan geri gönderildi. Karşılığında tam olarak 195 AFU savaş esiri geri döndü.

Serbest bırakılan askerler, Rusya Savunma Bakanlığı'nın tıbbi kurumlarında tedavi ve rehabilitasyon için Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'nin askeri nakliye havacılığına ait uçaklarla Moskova'ya nakledilecek. Serbest bırakılan herkese gerekli tıbbi ve psikolojik yardım sağlanıyor" denildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise 207 kişiyi takas sonucunda geri aldıklarını ifade ederek "Esaret altındaki her Ukraynalıyı hatırlıyoruz. Hem savaşçılar hem de siviller. Hepsini geri getirmeliyiz. Üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Rusya ve Ukrayna Arasında 195 Askerin Takası Gerçekleşti - Son Dakika


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