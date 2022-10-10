Kuzey Kore'den tehlikeli adım! Kim Jong Un savaş simülasyonu düzenlemeye karar verdi - Son Dakika
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Kuzey Kore'den tehlikeli adım! Kim Jong Un savaş simülasyonu düzenlemeye karar verdi

10.10.2022 10:12

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın şiddetinin yeniden arttığı günlerde bir korkutucu haber de Kuzey Kore'den. Art arda füze denemeleri yapan Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong Un, düşmanlara güçlü bir askeri uyarı göndermek için farklı seviyelerde gerçek bir savaş simülasyonu altında askeri tatbikatlar düzenlemeyi düşünüyor.

Tüm dünyanın gözü, 24 Şubat'tan beri devam eden Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşta. Aylardır devam eden savaş geçtiğimiz hafta sonu yeniden alevlenirken iki taraf da bombalarla birbirlerine misilleme yapıyor.

KUZEY KORE MEYDAN OKUYOR

Bölgede tansiyon bu şekilde yeniden yükselirken dünyada bir bölgede daha savaş çıkma ihtimali büyük korku yaratıyor. ABD ve Güney Kore'nin askeri tatbikatlarına bir dizi füze denemesi ile yanıt veren Kuzey Kore'den yeni bir açıklama geldi. Kuzey Kore söz konusu denemelerin potansiyel Güney Kore ve ABD hedeflerini 'vurmak ve yok etmek' için yapılan testler olduğunu söyledi.

"GERÇEK BİR SAVAŞ SİMÜLASYONU" GERÇEKLEŞTİRECEK

Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı'nda (KCNA) yer alan habere göre, "Kore Halk Ordusu'nun (KPA) taktik nükleer operasyon birimlerinin, ülkenin savaş caydırıcılığı ve nükleer karşı saldırı kabiliyetini değerlendirmek üzere 25 Eylül'den 9 Ekim'e kadar askeri tatbikatlar düzenlediği" bildirildi. "Düşmanlara yönelik ciddi bir uyarı olduğu" belirtilen tatbikatların Kore Yarımadası'nda ABD ve Güney Kore tarafından gerçekleştirilen ortak tatbikatlar sırasında yapıldığı vurgulanırken, haberde "Kore İşçi Partisi (WPK) Merkez Askeri Komisyonu, Eylül ayının ikinci yarısında Kore Yarımadası'nda hüküm süren siyasi-askeri durumu ve geleceğini görüştükten sonra, devletimizin savaş caydırıcılığının güvenilirliğini ve muharebe gücünü kontrol etmek, geliştirmek ve düşmanlara güçlü bir askeri uyarı göndermek için farklı seviyelerde gerçek bir savaş simülasyonu altında askeri tatbikatlar düzenlemeye karar verdi" ifadelerine yer verildi.

BİZZAT KENDİ DENEDİ

KCNA, Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı Kim Jong-Un'un tatbikatları yerinde denetlediğini duyururken, 25 Eylül'de denenen kısa menzilli balistik füzenin taktik nükleer silahların kullanımına yönelik bir simülasyon kapsamında fırlatıldığı açıklandı. 28 Eylül'de "Güney Kore'nin operasyon bölgelerindeki havalimanlarını etkisiz hale getirmek amacıyla" gerçekleştirilen ve taktik nükleer savaş başlıklarının kullanımını simüle eden balistik füze fırlatma tatbikatında sistemin başarısının kanıtlandığı ifade edilirken, 29 Eylül ve 1 Ekim tarihlerinde fırlatılan çeşitli tipte taktik balistik füzeler için ise, "Belirlenen hedefler vurularak, silah sistemlerimizin isabet kabiliyeti ve gücü kanıtlandı" denildi.

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Son Dakika Dünya Kuzey Kore'den tehlikeli adım! Kim Jong Un savaş simülasyonu düzenlemeye karar verdi - Son Dakika


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