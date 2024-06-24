Rusya'ya bağlı Dağıstan'da kilise ve sinagog saldırıları: 6 polis öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

Rusya'ya bağlı Dağıstan'da kilise ve sinagog saldırıları: 6 polis öldü

Rusya\'ya bağlı Dağıstan\'da kilise ve sinagog saldırıları: 6 polis öldü

Kuzey Kafkasya'da bulunan Rusya'ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nde silahlı kişiler bir sinagog, iki kilise ve bir polis kontrol noktasını hedef aldı. Saldırılarda altı polis memuru öldürüldü, 12 polis yaralandı. Saldırganların kimlikleri henüz belirlenmedi.

24.06.2024 01:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kafkasya'da bulunan Rusya'ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nde silahlı kişiler bir sinagog, iki kilise ve bir polis kontrol noktasını hedef aldı. Derbent ve Mahaçkale şehirlerinde düzenlenen saldırılarda altı polis memuru öldürüldü, 12 polis yaralandı.

Devlet medyası, saldırılarda bir Rus Ortodoks papazın da yaşamını yitirdiğini ve dört saldırganın öldürüldüğünü bildirdi.

Saldırganların kimlikleri henüz belirlenmedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Dağıstan'ın en büyük şehri Mahaçkale'de koyu renk giysili saldırganların polis arabalarına ateş ettiği görülüyor.

Eski bir Yahudi cemaatinin bulunduğu Derbent'te silahlı kişiler bir sinagog ve kiliseye saldırdı. Yerel yetkililer, her iki binanın da ateşe verildiğini söyledi.

Resmi olmayan Telegram kanalı Mash, silahlı kişilerin Derbent'teki bir binada barikat kurduğunu söyledi.

AFP haber ajansına göre, Rusya Soruşturma Komitesi bu "terör eylemleri" nedeniyle inceleme başlattı.

Pazar günü ilerleyen saatlerde polis, saldırganların arasında iki oğlunun da bulunduğu yönündeki haberlerin ardından, Sergokalinsky bölge başkanı olan yerel siyasetçi Magomed Omarov'u gözaltına aldı.

Rusya'nın en fakir bölgelerinden biri olan Dağıstan'da çoğunluğu Müslümanlar oluşturuyor.

Rusya'nın iç güvenlik servisi FSB'nin başkan yardımcısı, bir haftadan az bir süre önce Mahaçkale'de "terörle mücadele tedbirlerinin" görüşüldüğü bir toplantıya başkanlık etti. Toplantının amacı, "ulaşım, oteller ve diğer kamusal alanların" güvenliğini artırmaktı.

Nisan ayında FSB, Dağıstan'da bir önceki ay Moskova'daki Crocus Belediye Binası'na düzenlenen saldırıya karıştığından şüphelenilen dört kişiyi tutukladı.

IŞİD'in üstlendiği saldırıda 140'tan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: BBC

Kuzey Kafkasya, Dağıstan, Rusya, Rusya, Güvenlik, Terör, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'ya bağlı Dağıstan'da kilise ve sinagog saldırıları: 6 polis öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

BBC

00:23 İsrail ordusu gece yarısı komşu ülkeyi fosfor bombasıyla vurdu İsrail ordusu gece yarısı komşu ülkeyi fosfor bombasıyla vurdu
23:04 İznik Gölü’nde, erkek arkadaşıyla bindiği jet ski genç kızın sonu oldu İznik Gölü'nde, erkek arkadaşıyla bindiği jet ski genç kızın sonu oldu
22:34 Suudi Arabistan’da hac ibadeti sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 301’e yükseldi Suudi Arabistan'da hac ibadeti sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 301'e yükseldi
21:58 4 kişinin öldüğü damat katliamının görüntüleri ortaya çıktı: Hakim yapma 4 kişinin öldüğü damat katliamının görüntüleri ortaya çıktı: Hakim yapma
21:39 Rusya’da sinagog ve kiliselere düzenlenen saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti Rusya'da sinagog ve kiliselere düzenlenen saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti
00:26 EURO 2024’te korkutan anlar Macar futbolcu baygınlık geçirdi EURO 2024'te korkutan anlar! Macar futbolcu baygınlık geçirdi
23:56 Almanya ile İsviçre, 1-1 berabere kalarak son 16’ya yükseldi Almanya ile İsviçre, 1-1 berabere kalarak son 16'ya yükseldi
23:17 TFF’den Türkiye’nin gündemine oturan görüntüler sonrası Arda Güler açıklaması TFF'den Türkiye'nin gündemine oturan görüntüler sonrası Arda Güler açıklaması
22:53 Arda Turan, eleştiri yağmuruna tutulan Hakan Çalhanoğlu’na sahip çıktı Arda Turan, eleştiri yağmuruna tutulan Hakan Çalhanoğlu'na sahip çıktı
22:50 Ayhan Sicimoğlu, parasını isteyen personeline tokat attı Ayhan Sicimoğlu, parasını isteyen personeline tokat attı
22:00 Ateşe resmen benzin döküyor Montella, Arda’nın elinden formasını aldı Ateşe resmen benzin döküyor! Montella, Arda'nın elinden formasını aldı
21:48 Çekya’nın golcüsü Patrik Schick, Türkiye maçında forma giyemeyecek Çekya'nın golcüsü Patrik Schick, Türkiye maçında forma giyemeyecek
20:23 Mourinho özellikle istedi 25 milyon euroluk golcü Fenerbahçe’ye geliyor Mourinho özellikle istedi! 25 milyon euroluk golcü Fenerbahçe'ye geliyor
19:56 Harici bilirkişi raporu açıklandı: 15 kişinin can verdiği anız yangını elektrik direğinden çıkmış Harici bilirkişi raporu açıklandı: 15 kişinin can verdiği anız yangını elektrik direğinden çıkmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 01:50:11. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya'ya bağlı Dağıstan'da kilise ve sinagog saldırıları: 6 polis öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement