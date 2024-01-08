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Brezilya'da Altın Arayışı Sonuçsuz Kaldı: Emekli Adam Kuyuya Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Brezilya'da Altın Arayışı Sonuçsuz Kaldı: Emekli Adam Kuyuya Düşerek Hayatını Kaybetti

Brezilya'da yaşayan 71 yaşındaki bir adam, evinin altında altın olduğunu rüyasında gördükten sonra mutfak zemininde 40 metre derinliğinde bir kuyu kazmaya başladı. Ancak kuyuya inmek için kullandığı salıncak koltuğunun halatı kopunca hayatını kaybetti. Komşuları, yaşlı adamın altın arayışını takıntı haline getirdiğini söyledi. Olayın ardından kurtarma ekipleri yaşlı adamın cesedini buldu.

Brezilya\'da Altın Arayışı Sonuçsuz Kaldı: Emekli Adam Kuyuya Düşerek Hayatını Kaybetti
08.01.2024 - 16:51,  Güncelleme: 16:56
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Brezilya'da, rüyasında evinin altında altın gömülü olduğunu gören 71 yaşındaki emekli bir adam, mutfak zemininin altında kazdığı 40 metre derinlikteki kuyuya düşerek hayatını kaybetti.

HALAT KOPUNCA HAYATINI KAYBETTİ

Joao Pimenta da Silva, rüyasında bir kişinin kendisine evinin altında altın hazinesi olduğunu söyledikten sonra, mutfak zemininde yaklaşık 40 metre derinliğinde bir kuyu açtı. Silva, kuyuya inmek için kullandığı salıncak koltuğunun halatının kopması üzerine kuyunun içine düşüp hayatını kaybetti.

Rüyasında evinin altında altın gören adam, kazdığı 40 metrelik çukura düşerek hayatını kaybetti

EVİNİN ALTINDA ALTIN GÖMÜLÜ OLDUĞUNU RÜYASINDA GÖRMÜŞ

Komşuları, yaşlı adamın evinin altındaki bölgede altın gömülü olduğunu rüyasında bir kişinin kendisine söylemesinden sonra evinin altın olduğuna inanmaya başladığını ve bu durumu takıntı haline getirdiğini söyledi.

Arnaldo da Silva adlı bir komşu, "Joao, deliği kazmak için bir yıldan fazla bir süre harcadı ve birçok kişiyi kazı çalışmasını yapması için işe aldı. Daha delik sığ olduğunda günde 70 Brezilya Reais'i (11.30 sterlin) ödemeye başladı, ancak ne kadar derine indikçe maliyetler arttı." dedi.

Rüyasında evinin altında altın gören adam, kazdığı 40 metrelik çukura düşerek hayatını kaybetti

Delik kazma işlemi sırasında Joao'nun büyük ve çıkarılması zor bir taşa ulaştığı ve dinamit temin etmeye çalıştığı söylentileri vardı.

Altın kazıcısının ölümüne neden olan trajedi 5 Ocak'ta meydana geldi. Yaşlı adamın kuyuya düşmesinden sonra eve gelen kurtarma ekipleri, kuyuya indiklerinde yaşlı adamın cesedini buldu.

Yerel kaynaklara göre, yaşlı adam kuyudan su ve çamur çıkarma işlemini bitirdikten sonra tam kuyunun ağzında çıkmak üzereyken üzerinde oturduğu salıncak koltuğunun halatını kopması üzerine kuyuya düşüp hayatını kaybetti.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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Brezilya, 3.Sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Brezilya'da Altın Arayışı Sonuçsuz Kaldı: Emekli Adam Kuyuya Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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