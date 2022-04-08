S-300 sistemini Ukrayna'ya veren Slovakya'ya ABD, Patriot sistemi gönderiyor - Son Dakika
Üye Girişi

S-300 sistemini Ukrayna'ya veren Slovakya'ya ABD, Patriot sistemi gönderiyor

08.04.2022 22:14

Avrupa ülkesi Slovakya'nın elindeki tek S-300 hava savunma sistemini Ukrayna'ya vermesi üzerine ABD de Slovak hava sahasının savunması için hamle yaptı. ABD'nin Avrupa'daki Patriot hava savunma sistemlerinden birini Slovakya'ya konuşlandırma talimatı verdiğini açıkladı.

Avrupa ülkesi Slovakya'nın elindeki tek S-300 hava savunma sistemini Ukrayna'ya vermesi üzerine ABD de Slovak hava sahasının savunması için hamle yaptı.

"CÖMERTLİKLERİNİ TAKDİR EDİYORUM"

Konuya ilişkin açıklama yapan ABD Savunma Bakanı Austin, "Slovak hükümetinin Ukrayna'ya kritik bir hava savunma kabiliyeti olan bir S-300 hava savunma sistemi verme konusundaki cömertliğini takdir ediyorum." ifadesini kullandı.

Austin, Slovakya'nın aynı zamanda binlerce Ukraynalı mülteciye ev sahipliği yaptığına da değinerek, ABD'nin ortak ve müttefikleri ile Ukrayna'nın ihtiyaçlarını karşılamak için koordinasyona devam edeceğini belirtti.

"PATRİOT FÜZE SİSTEMİNİ SLOVAKYA'YA YERLEŞTİRECEK"

Bakan Austin şöyle devam etti:

"Slovakya'nın daveti ve benim talimatım üzerine, ABD Avrupa Komutanlığı, ABD askerleri tarafından yönetilecek bir Patriot füze sistemini Slovakya'ya yerleştirecek. Bu bataryanın ve ekibinin önümüzdeki günlerde intikal etmesini bekliyoruz. Daha kalıcı hava savunma çözümleri hakkında Slovakya hükümetiyle istişare etmeye devam ettiğimiz için bu Patriot sisteminin konuşlanma süresi henüz sabitlenmedi."

5'İNCİ NATO ÇOKULUSLU MUHAREBE GRUBU TAMAMLANDI

Austin, bu Patriot sisteminin Slovakya'ya konuşlandırılması ile Doğu Slovakya'daki Almanya ve Hollanda'dan gelen ve hava savunma unsurlarından oluşan 5'inci NATO Çokuluslu Muharebe Grubu'nu tamamladığına dikkati çekti.

YORUMLAR
500
ABD Kongresinden Biden'a 'Ukrayna'ya Bayraktar ve benzeri İHA'lar verilsin' çağrısı ABD Kongresinden Biden'a 'Ukrayna'ya Bayraktar ve benzeri İHA'lar verilsin' çağrısı Rusya: Ukrayna önemli ölçüde Toçka-U füzesi cephanesine sahip Rusya: Ukrayna önemli ölçüde Toçka-U füzesi cephanesine sahip

Tam Gemi Şok Denemeleri, Slovakya, Ukrayna, Füze, Dünya, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya S-300 sistemini Ukrayna'ya veren Slovakya'ya ABD, Patriot sistemi gönderiyor - Son Dakika


Son Dakika
22:14 S-300 sistemini Ukrayna'ya veren Slovakya'ya ABD, Patriot sistemi gönderiyor
22:09 Süper Lig ekibinin evli başkanı bir kadınla yakalanınca eli ayağına dolandı!
21:45 CNN International, Türk SİHA'ları için Selçuk Bayraktar'la röportaj yaptı!
21:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda 7 üniversite öğrencisiyle yemek yedi
21:03 Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal oldu mu? Resmi açıklama geldi
20:41 Ramazan bayramı öncesi kötü haber! Şehirler arası otobüs bilet fiyatlarına zam yapıldı
20:39 Mevlüt Çavuşoğlu, NATO ziyaretinde ilgi odağı oldu!
20:31 Kulüpler Birliği Spor Yasası'na sert tepki gösterdi!
20:19 İsmail Kartal'ın sahaya süreceği ilk 11 netleşmeye başladı! Ancak bir mevkide kararsız
20:13 8 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 31 kişi vefat etti! Vaka sayıları düne göre düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 22:22:03. #1.13#
SON DAKİKA: S-300 sistemini Ukrayna'ya veren Slovakya'ya ABD, Patriot sistemi gönderiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement