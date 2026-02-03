Sabah yürüyüşü sırasında vahşi filin saldırısına uğrayan turist feci şekilde can verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Sabah yürüyüşü sırasında vahşi filin saldırısına uğrayan turist feci şekilde can verdi

Sabah yürüyüşü sırasında vahşi filin saldırısına uğrayan turist feci şekilde can verdi
03.02.2026 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tayland'ın Khao Yai Ulusal Parkı'nda 65 yaşındaki bir turist, vahşi bir filin saldırısına uğrayarak yaşamını yitirdi. Yetkililer, saldırının erkek fil tarafından gerçekleştirildiğini, filin daha önce iki kişiyi daha öldürdüğünü açıkladı.

Tayland'ın Khao Yai Ulusal Parkı'nda korkunç bir olay yaşandı. 65 yaşındaki bir turist, sabah yürüyüşü sırasında vahşi bir filin saldırısına uğrayarak yaşamını yitirdi. Olay, adamın eşinin gözleri önünde gerçekleşti.

Yetkililer, saldırının "Phlai Oyewan" adlı erkek fil tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı. Fil, turist Jirathachai Jiraphatboonyathorn'a hızla saldırdı, hortumuyla yakaladı, yere fırlattı ve üzerine basarak ağır yaralanmasına yol açtı. Görgü tanıkları, adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Şans eseri eşi kaçmayı başardı ve park görevlilerini çağırarak filin uzaklaştırılmasını sağladı. Ulusal park yetkilisi Chaiya Huayhongthong, filin saldırı sırasında aşırı agresif bir dönemde olduğunu ve daha önce iki kişiyi daha öldürdüğünü açıkladı. Huayhongthong, ölen kişinin Oyewan tarafından öldürülen üçüncü kişi olduğunu doğruladı.

Yetkililer, filin başka ölümlere de sebep olup olmadığını araştırıyor. Huayhongthong, "Cuma günü bir araya gelerek bu tehlikeli hayvanla nasıl başa çıkacağımıza karar vereceğiz. Muhtemelen filin yerini değiştireceğiz veya davranışını değiştirmeye çalışacağız" dedi.

Ne yazık ki bu, vahşi filler nedeniyle yaşanan ölümlerin son örneği oldu. Tayland Ulusal Parklar, Yaban Hayatı ve Bitki Koruma Dairesi, son yıllarda 220'den fazla kişinin vahşi filler tarafından hayatını kaybettiğini açıkladı.

Tayland'daki vahşi fil sayısı, 2015'te 334 iken geçen yıl yaklaşık 800'e ulaştı. Bu artışı kontrol altına almak için yetkililer, dişi fillere doğum kontrol aşıları uyguluyor.

Geçmişte de benzer trajediler yaşandı. 2025 yılında 22 yaşındaki İspanyol turist Blanca Ojanguren García, bir hayvan barınağında fil yıkarken saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Fil, García'nın üzerine dişiyle saldırmış ve genç turist hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamamıştı.

Birkaç hafta önce de 49 yaşındaki bir kadın turist, Phu Kradueng Ulusal Parkı'nda bir fil tarafından ezilerek yaşamını yitirmişti. Jiranan Panyaprasertying, arkadaşıyla yürüyüş yaparken vahşi bir fil tarafından kovalanmış, kaçarken takılmış ve filin kafasına basması sonucu hayatını kaybetmişti.

Talihsiz kadın, ölümünden bir gün önce sosyal medyada şunları yazmıştı:

"Oraya vardığımızda bacaklarım neredeyse hareket edemiyordu. Merdivenleri görünce cesaretim kırıldı, ama yukarıdaki manzara nefes kesiciydi! Phu Kradueng'de ilk yürüyüşümdu."

Sabah yürüyüşü sırasında vahşi filin saldırısına uğrayan turist feci şekilde can verdi
Sabah yürüyüşü sırasında vahşi filin saldırısına uğrayan turist feci şekilde can verdi

Turizm, Yaşam, Dünya, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sabah yürüyüşü sırasında vahşi filin saldırısına uğrayan turist feci şekilde can verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi
Ademola Lookman, Atletico Madrid’de Bonservisi ve maaşı belli oldu Ademola Lookman, Atletico Madrid'de! Bonservisi ve maaşı belli oldu
Ayrılık Galatasaray sözleşmesini feshediyor Ayrılık! Galatasaray sözleşmesini feshediyor

11:47
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
11:15
Bahçeli’den ’’süreç’’ mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
Bahçeli'den ''süreç'' mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
11:00
Özlem Gürzel’in “Kimsenin evinde basılmadım“ çıkışı belediye meclisini karıştırdı
Özlem Gürzel'in "Kimsenin evinde basılmadım" çıkışı belediye meclisini karıştırdı
10:45
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu
10:28
Fatih Ürek’in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar Daha ölmeden neler yapmışlar neler
Fatih Ürek'in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar! Daha ölmeden neler yapmışlar neler
10:22
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek
10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
10:07
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 12:13:20. #7.11#
SON DAKİKA: Sabah yürüyüşü sırasında vahşi filin saldırısına uğrayan turist feci şekilde can verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.