Safaride 2 Türk'ün öldürüldüğü saldırıdan kurtulan tanık konuştu

15.01.2026 10:17
Etiyopya'da iş insanları Erdoğan Akbulak ve Cengizhan Güngör'ün safari yaparken silahlı saldırıda öldürüldüğü olayın ayrıntılar ortaya çıktı. Hayatını kaybeden 2 Türk ile aynı safariye katılan arkadaşları Tarık Hotamışlıgil, "Yoğun ateş altında kaldık, biz kaçabildik, onların içinde oldukları aracın lastikleri isabet almış, kaçamadılar. Biraz para, biraz eşya için kıydılar bu güzel insanlara. Acı çok büyük" dedi.

Etiyopya'da safari sırasında hayatını kaybeden iki Türk vatandaşıyla ilgili olayın yeni ayrıntıları ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Silkar Madencilik'in sahibi Erdoğan Akbulak ve Cengizhan Güngör'le birlikte safariye katılan arkadaşları Tarık Hotamışlıgil, saldırı anında yaşananları anlattı.

Çatışmada öldürülen Cengizhan Güngör (sağda), Erdoğan Akbulak (sağdan 2), Elif Kağıtçıbaşı (solda), Tarık Hotamışlıgil (soldan 2)

ÇATIŞMANIN ORTASINDA KALAN 2 TÜRK HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre olay, 12 Ocak sabahı Etiyopya'nın Güney Ulusları, Milliyetleri ve Halkları Bölgesi'nde, Tum kenti yakınlarındaki kırsal alanda meydana geldi. Safari yapan bir grubun bulunduğu kafileye ateş açıldı. Saldırıda üç kişinin yaşamını yitirdiği, hayatını kaybedenler arasında iki Türk iş insanı Erdoğan Akbulak ile Cengizhan Güngör'ün yanı sıra kafilenin Etiyopyalı şoförünün de bulunduğu belirtildi.

SALDIRIDAN KURTULDU, YAŞANANLARI ANLATTI

Saldırıdan iki Türk vatandaşının ise son anda kurtulduğu öğrenildi. Bu isimlerden birinin Tarık Hotamışlıgil olduğu ortaya çıktı. Hotamışlıgil, yaşadıklarını Instagram hesabından paylaştı.

"ETİYOPYA'YA YENİ BİR KÜLTÜRÜ YANIMAYA GİTMİŞTİK"

Paylaşımında, "Etiyopya'ya yeni bir kültürü tanımaya, birlikte fotoğraf çekmeye, şaşırmaya gitmiştik." ifadelerini kullanan Hotamışlıgil, "Hayat izin vermedi ne yazık ki." dedi.

"BİZ KAÇABİLDİK ONLAR KAÇAMADI"

Hotamışlıgil, saldırı anında yoğun ateş altında kaldıklarını, kendilerinin kaçmayı başardığını ancak Akbulak ve Güngör'ün bulunduğu aracın kaçamadığını aktardı. Yaşamını yitiren iki iş insanının yer aldığı aracın lastiklerinin isabet aldığını ve bu nedenle aracın hareket edemediğini belirten Hotamışlıgil, paylaşımının tamamında şu ifadeleri kullandı:

"Yıllar çok çabuk geçiyor, Erdoğan'la dolu, dolu tam 40 yıl kardeş gibi yaşadık, büyüdük, birlikte çok güzel günler geçirdik. Erdoğan da, Cengizhan da her tanıyanın kalbine dokunmayı başarıyorlardı. Etiyopya'ya yeni bir kültürü tanımaya, birlikte fotoğraf çekmeye, şaşırmaya gitmiştik. Hayt izin vermedi ne yazık ki. Yoğun ateş altında kaldık, biz kaçabildik, onların içinde oldukları aracın lastikleri isabet almış, kaçamadılar. Biraz para, biraz eşya için kıydılar bu güzel insanlara. Acı çok büyük, keder de öyle. Nasıl kapanır bu yara bilmiyorum. Mekanları cennet olsun. Hiçbir zaman unutulmayacaklar"

NE OLMUŞTU?

Etiyopya'ya turistik gezi için giden iki Türk iş insanı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. Aynı kafiledeki iki Türk ise saldırıdan son anda kurtulmuştu.

Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran, olay hakkında bilgi vermişti.

Büyükelçi Baran, saldırı sırasında dört Türk vatandaşının iki araçla seyahat ettiğini öndeki araçta bulunan iki Türk'ün son anda kurtulduğunu anlatmıştı.

