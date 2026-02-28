Saldırı için bugünü seçmesinin özel bir nedeni varmış! Netanyahu'nun istediği oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Saldırı için bugünü seçmesinin özel bir nedeni varmış! Netanyahu'nun istediği oldu

Haberin Videosunu İzleyin
Saldırı için bugünü seçmesinin özel bir nedeni varmış! Netanyahu\'nun istediği oldu
28.02.2026 13:45  Güncelleme: 15:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Saldırı için bugünü seçmesinin özel bir nedeni varmış! Netanyahu\'nun istediği oldu
Haber Videosu

İsrail, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu, Tahran başta olmak üzere birçok kentte patlamalar meydana geldi. İran misillemeye geçerken, Tel Aviv yönetiminin de saldırı için bugünü seçmesinin özel bir anlamı varmış. Öyle ki bu akşam İsrail'de hükümet karşıtı büyük bir gösteri düzenlenecekti. Ancak bu saldırılar sonrası protesto grupları gösterilerini iptal ettiklerini açıkladı.

İsrail, İran'a yönelik saldırı başlattığını duyurdu. Tahran'da patlama sesleri duyulurken, saldırıların farklı kentlere yayıldığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a büyük çaplı bir operasyon düzenlediklerini açıkladı.

ART ARDA PATLAMALAR

İsrail, İran'a karşı "önleyici bir saldırı" başlattığını açıkladı. İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi. Tahran'a yönelik saldırının ardından Tebriz, İsfahan, Kum, Karaj ve Kermanşah'ta da patlama sesleri duyulduğu bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamada İran'a büyük çaplı bir saldırı başlattıklarını ifade etti.

HEDEFTE KRİTİK NOKTALAR MI VAR?

Saldırıların ardından İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Tahran'da bulunmadığı, güvenli bir noktaya geçtiği duyuruldu. İsrail'in hedef aldığı noktalar arasında Hamaney'in ofisi, Cumhurbaşkanlığı ofisi ve istihbarat binalarının yer aldığı iddia edildi.

İRAN MİSİLLEMEYE BAŞLADI

İran tarafı saldırıların ardından misilleme adımları attı. Bölgedeki askeri hareketlilik artarken, gelişmeler uluslararası kamuoyunda yakından izleniyor.

SALDIRININ ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

İsrail'in saldırı için seçtiği zaman da dikkat çekti. Ülkede bu akşam hükümet karşıtı geniş katılımlı bir gösteri düzenlenmesi planlanıyordu. Ancak operasyonun başlamasının ardından protesto grupları gösterilerini iptal ettiklerini açıkladı.

Tel Aviv, Hükümet, Tahran, İsrail, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Saldırı için bugünü seçmesinin özel bir nedeni varmış! Netanyahu'nun istediği oldu - Son Dakika

ABD ordusu, Trump’a İran’a saldırı seçeneklerini sundu Masada 3 ihtimal var ABD ordusu, Trump'a İran'a saldırı seçeneklerini sundu! Masada 3 ihtimal var
Belediye başkanını başörtüsü üzerinden hedef almıştı: 5 yıla kadar hapis istendi Belediye başkanını başörtüsü üzerinden hedef almıştı: 5 yıla kadar hapis istendi
Galatasaray’ın Liverpool ile eşleştiğini görünce canlı yayında orucunu bozdu Galatasaray'ın Liverpool ile eşleştiğini görünce canlı yayında orucunu bozdu
Samsunspor’un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
CHP’li Belediye Başkanı’ndan Bakan Kurum’a teşekkür CHP'li Belediye Başkanı'ndan Bakan Kurum'a teşekkür
Tunceli’de kar kalınlığı insan boyunu aştı Tunceli'de kar kalınlığı insan boyunu aştı
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı

15:02
Kadıköy Boğası’nın ’’Nişanlım’’ dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı
Kadıköy Boğası'nın ''Nişanlım'' dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı
14:58
İsrail, İran’ın batısındaki hedefleri vurduğu anların görüntüsünü paylaştı
İsrail, İran'ın batısındaki hedefleri vurduğu anların görüntüsünü paylaştı
14:38
İşte saldırı sonrası ilk görüntü: Hamaney’in Tahran’daki konutu tamamen yok oldu
İşte saldırı sonrası ilk görüntü: Hamaney'in Tahran'daki konutu tamamen yok oldu
14:30
ANKA’nın İncirlik’teki canlı yayına jet soruşturma
ANKA'nın İncirlik'teki canlı yayına jet soruşturma
14:18
İran’da bir ilkokul vuruldu 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
İran'da bir ilkokul vuruldu! 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
14:15
Dünyanın konuştuğu görüntü Radarlar bu uçağı takip etti
Dünyanın konuştuğu görüntü! Radarlar bu uçağı takip etti
13:57
Orta Doğu’da yeni savaş ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor
12:46
İran’ın Bahreyn’deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada
İran'ın Bahreyn'deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 15:25:03. #.0.4#
SON DAKİKA: Saldırı için bugünü seçmesinin özel bir nedeni varmış! Netanyahu'nun istediği oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.