Saldırıyı İran\'daki casuslar mı yaptı? Uzay kurumu sözcüsünden bomba İHA iddiası

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İran, Şam'daki konsolosluk binasına yönelik saldırıya misilleme yaparak İsrail'e 300'e yakın füze ve İHA ile "Gerçek Vaat" operasyonu düzenlemişti.

İSRAİL İRAN'DA İSTEDİĞİ SONUCA ULAŞAMADI GİBİ...

Dün gece saatlerinde İran'a misilleme yaparak 3 drone ile birçok nükleer santralin bulunduğu İsfahan'ı hedef alan İsrail ordusu küçük çaplı saldırıda pek de istediği neticeleri alamadı.

SALDIRIYLA İLGİLİ BOMBA İDDİA

Hava savunma sistemleri droneları havada imha ederken İsrail'in drone saldırısıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İran Uzay Kurumu Sözcüsü Hüseyin Dalirian, İran'a yapılan saldırıda kullanılan İHA'ların kısa menzilli olduğunu belirterek, bu İHA'ların İran içerisinden havalanmış olabileceğini aktardı. Uzay Kurumu Sözcüsü Dalirian'ın yaptığı açıklama ise akıllara "Saldırıyı İran'daki casuslar mı yaptı?" sorusunu getirdi.