İran, Şam'daki konsolosluk binasına yönelik saldırıya misilleme yaparak İsrail'e 300'e yakın füze ve İHA ile "Gerçek Vaat" operasyonu düzenlemişti.
Dün gece saatlerinde İran'a misilleme yaparak 3 drone ile birçok nükleer santralin bulunduğu İsfahan'ı hedef alan İsrail ordusu küçük çaplı saldırıda pek de istediği neticeleri alamadı.
Hava savunma sistemleri droneları havada imha ederken İsrail'in drone saldırısıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İran Uzay Kurumu Sözcüsü Hüseyin Dalirian, İran'a yapılan saldırıda kullanılan İHA'ların kısa menzilli olduğunu belirterek, bu İHA'ların İran içerisinden havalanmış olabileceğini aktardı. Uzay Kurumu Sözcüsü Dalirian'ın yaptığı açıklama ise akıllara "Saldırıyı İran'daki casuslar mı yaptı?" sorusunu getirdi.
Son Dakika › Dünya › Saldırıyı İran'daki casuslar mı yaptı? Uzay kurumu sözcüsünden bomba İHA iddiası - Son Dakika
Birleşmiş Milletler'in Filistin devletini tanıması önerisiyle Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada ABD veto kullanarak Filistinlilerin kuruluşa tam üyeliğini engelledi. İngiltere ve İsviçre çekimser kalırken, konseyin geri kalan 12 üyesi lehte oy kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden sahası heyelanında toprak altında kalan 9 işçiden birinin daha naaşına ulaşıldığını bildirdi. Arama çalışmaları devam ederken, daha önce de bir işçinin cenazesine ulaşılmıştı.
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmediği belirtildi. Deprem, İzmir genelinde hissedildi. İzmir Valisi Süleyman Elban, deprem sonrası yapılan saha tarama çalışmalarının devam ettiğini ve ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirtti.
Türk Kızılay öncülüğünde temin edilen gıda, bebek malzemeleri ve uyku tulumu gibi acil ihtiyaç ürünlerinin yüklendiği 9. İyilik Gemisi, Mısır'ın El-Ariş Limanı'na ulaştı. Gemiden indirilecek olan 3 bin 774 ton insani yardım malzemesi, tır ve kamyonlarla Refah Sınır Kapısı'na taşınacak ve İsrail saldırıları altındaki Gazzelilere ulaştırılacak.
İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından bugün kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Reisi'nin misilleme yapılıp yapılmayacağına dair bir açıklama yapması umulurken beklenen olmadı. Cuma namazı öncesinde açıklamalarda bulunan Reisi ''İran, İsrail'e gücünü gösterdi'' demekle yetindi.
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