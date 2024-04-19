Saldırıyı İran'daki casuslar mı yaptı? Uzay kurumu sözcüsünden bomba İHA iddiası - Son Dakika
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Dünya

Saldırıyı İran'daki casuslar mı yaptı? Uzay kurumu sözcüsünden bomba İHA iddiası

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İsrail'in İran'a yönelik 3 drone ile gerçekleştirdiği misilleme saldırısıyla ilgili ortaya atılan bir iddia büyük ses getirdi. İran Uzay Kurumu Sözcüsü Hüseyin Dalirian, İran'a yapılan saldırıda kullanılan İHA'ların kısa menzilli olduğunu belirterek, bu İHA'ların İran içerisinden havalanmış olabileceğini aktardı. Dalirian'ın açıklaması akıllara "Saldırıyı İran'daki casuslar mı yaptı?" sorusunu getirdi.

19.04.2024 11:21  Güncelleme: 11:55
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İran, Şam'daki konsolosluk binasına yönelik saldırıya misilleme yaparak İsrail'e 300'e yakın füze ve İHA ile "Gerçek Vaat" operasyonu düzenlemişti.

İSRAİL İRAN'DA İSTEDİĞİ SONUCA ULAŞAMADI GİBİ...

Dün gece saatlerinde İran'a misilleme yaparak 3 drone ile birçok nükleer santralin bulunduğu İsfahan'ı hedef alan İsrail ordusu küçük çaplı saldırıda pek de istediği neticeleri alamadı.

SALDIRIYLA İLGİLİ BOMBA İDDİA

Hava savunma sistemleri droneları havada imha ederken İsrail'in drone saldırısıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İran Uzay Kurumu Sözcüsü Hüseyin Dalirian, İran'a yapılan saldırıda kullanılan İHA'ların kısa menzilli olduğunu belirterek, bu İHA'ların İran içerisinden havalanmış olabileceğini aktardı. Uzay Kurumu Sözcüsü Dalirian'ın yaptığı açıklama ise akıllara "Saldırıyı İran'daki casuslar mı yaptı?" sorusunu getirdi.

Saldırıyı İran\'daki casuslar mı yaptı? Uzay kurumu sözcüsünden bomba İHA iddiası

İsrail, İran, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Saldırıyı İran'daki casuslar mı yaptı? Uzay kurumu sözcüsünden bomba İHA iddiası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Saldırıyı İran'daki casuslar mı yaptı? Uzay kurumu sözcüsünden bomba İHA iddiası - Son Dakika
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