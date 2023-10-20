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''Sana yazıklar olsun'' diyen İsrailli Revivo, TFF'nin Filistin kararına sert çıktı - Son Dakika

''Sana yazıklar olsun'' diyen İsrailli Revivo, TFF'nin Filistin kararına sert çıktı

Son Güncelleme: 20.10.2023 23:17

Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'da da forma giyen İsrailli Haim Revivo, TFF'nin Filistin için aldığı saygı duruşu kararına sert çıktı. İsrail'e destek veren ve TFF'yi kınayan eski futbolcu, ''Sana yazıklar olsun Türkiye Futbol Federasyonu. Gazzeli vatandaşlar için saygı duruşunda bulunacak siyah kurdaleler takacaksınız ama Hamas'ın katlettiği Yahudiler için bunu yapmıyorsunuz'' dedi.

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray'da da forma giyen İsrailli eski futbolcu Haim Revivo, TFF'ye sert şekilde tepki gösterdi.

TFF'YE TEPKİ GÖSTERDİ

İsrailli eski futbolcu Haim Revivo, TFF'nin Filistin için aldığı saygı duruşu kararına sert şekilde tepki gösterdi. Ülkesinin Gazze'de gerçekleştirdiği katliama destek veren Revivo, TFF'ye yüklendi.

Revivo'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı;

"Sana yazıklar olsun Türkiye Futbol Federasyonu. Gazzeli vatandaşlar için saygı duruşunda bulunacak siyah kurdaleler takacaksınız ama Hamas'ın katlettiği Yahudiler için bunu yapmıyorsunuz. Bu davranışın Türk halkının çoğunluğunu temsil etmediğine eminim. Ama endişelenmeyin gelecekte tarih sizi yargılayacak."

'Sana yazıklar olsun' diyen İsrailli Revivo, TFF'nin Filistin kararına sert çıktı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya ''Sana yazıklar olsun'' diyen İsrailli Revivo, TFF'nin Filistin kararına sert çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ''Sana yazıklar olsun'' diyen İsrailli Revivo, TFF'nin Filistin kararına sert çıktı - Son Dakika
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