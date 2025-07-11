Sanchez\'den AB-İsrail Anlaşmasına Askıya Alma Çağrısı

İSPANYA Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği (AB)- İsrail Ortaklık Anlaşması'nın derhal askıya alınması çağrısında bulundu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanya Meclisi'ndeki konuşmasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hükümetini eleştirerek, İsrail'in eylemlerinin '21'inci yüzyılın en karanlık bölümlerinden biri olarak hatırlanacağını' ifade etti. Sanchez, İspanya ve İrlanda'nın Şubat 2024'te AB'den, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın uyumluluğunun incelenmesini talep ettiğini belirtti. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın 23 Haziran'da bu anlaşmayla ilgili sunduğu rapora atıfta bulunan Sanchez, İsrail'in insan haklarına saygıyı temel alan anlaşmanın 2'nci maddesini ihlal ettiğine dair yeterli kanıtların fazlasıyla bulunduğu sonucuna ulaşıldığını vurguladı.

AB'nin henüz İsrail'e karşı herhangi bir yaptırım uygulamadığını ifade eden Sanchez, "AB'nin kurucu ilkelerini hiçe sayan ve açlığı bir savaş aracı olarak kullanarak meşru bir devleti yok etmeye çalışan hiç kimse AB'nin ortağı olamaz" diyerek, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın derhal askıya alınması gerektiğini savundu. Avrupa'nın soykırımı durdurmak için yeterli çabayı göstermediğini belirten Sanchez, "Putin'in Ukrayna'da yapmakla suçlandığı şeyi, Netanyahu'nun Filistin'de yapmasına izin verilmemelidir. Bazıların kayıtsızlığına, kararsızlığına ya da yalnızca siyasi hesaplarına boyun eğerek bu yüzyılın tanık olduğu en büyük soykırıma ortak olamayız" ifadelerini kullandı.