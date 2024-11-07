Sanders'dan Demokrat Parti'ye Sert Eleştiri - Son Dakika
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Dünya

Sanders'dan Demokrat Parti'ye Sert Eleştiri

Bernie Sanders, Demokrat Parti'nin kampanyasını 'felaket' olarak nitelendirerek eleştirdi.

07.11.2024 16:49
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(ANKARA) - ABD'li Senatör Bernie Sanders, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ABD Başkanlık Seçimlerini eski Başkan Donald Trump'a karşı kaybetmesinin ardından Demokrat Parti'nin seçim kampanyasını "felaket" olarak nitelendirdi. Sanders "İşçi sınıfını terk eden bir Demokrat Parti için işçi sınıfının da kendilerini terk ettiğini görmesi hiç de şaşırtıcı olmamalı" dedi. Sander ayrıca, ABD'nin İsrail'e yönelik devam eden askeri yardım harcamalarını da eleştirdi.

Son seçimlerde Senato'da dördüncü dönemini garantileyen Bernie Sanders, Demokrat Parti'nin kampanya stratejisini "felaket" olarak nitelendirerek, bunun ABD'nin işçi sınıfıyla giderek artan bir kopukluğun altını çizdiğini belirtti. Sanders, "İşçi sınıfını terk eden bir Demokrat Parti'nin işçi sınıfının da kendilerini terk ettiğini görmesi hiç de şaşırtıcı olmamalı. Demokratik liderlik mevcut durumu savunurken, Amerikan halkı öfkeli ve değişim istiyor. ve haklılar" dedi.

Sanders, "Demokrat Parti'yi kontrol eden büyük paralı çıkar çevreleri ve iyi maaşlı danışmanlar bu felaket kampanyadan gerçek bir ders çıkarabilecekler mi? On milyonlarca Amerikalının yaşadığı acıyı ve siyasi yabancılaşmayı anlayacaklar mı? Bu kadar büyük ekonomik ve siyasi güce sahip olan ve giderek güçlenen oligarşi ile nasıl başa çıkabileceğimize dair herhangi bir fikirleri var mı? Muhtemelen hayır" ifadelerini kullandı.

İsrail'e yapılan askeri yardım harcamalarının devam etmesini de eleştiren Sanders, "Bugün Amerikalıların çoğunluğunun güçlü muhalefetine rağmen, aşırılık yanlısı Netanyahu hükümetinin Filistin halkına karşı yürüttüğü ve kitlesel yetersiz beslenme ve binlerce çocuğun açlıktan ölmesi gibi korkunç bir insani felakete yol açan topyekün savaşı finanse etmek için milyarlar harcamaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Sanders'dan Demokrat Parti'ye Sert Eleştiri - Son Dakika

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