Şara'nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi

Şara'nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi
17.01.2026 11:03  Güncelleme: 11:23
Şara'nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi
Haber Videosu

SDG lideri Mazlum Abdi, birliklerin Fırat'ın batısından çekileceğini açıkladı; Suriye Geçici Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara da Kürtlere yeni haklar tanıyan bir kararname imzaladı ve kararnamede Kürt nüfusun yoğun olduğu bölgelerde Kürtçenin devlet ve özel okullarda okutulması ile Nevroz Bayramı'nın resmi tatil ilan edilmesi maddeleri yer aldı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriyeli Kürtler ile ilgili bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlayarak, Kürtlerin Suriye halkının temel ve asli bir parçası olduğunu ifade etti.

"AYRILMAZ BİR UNSUR" VURGUSU

Kürtlerin kültürel ve dilsel kimliklerinin de çok yönlü ve birleşik Suriye ulusal kimliğinin ayrılmaz bir unsurunu teşkil ettiğini vurgulayan Şara, devletin ulusal birliği güçlendirme ve tüm Suriyeli vatandaşların kültürel ve medeni haklarını güvence altına alma konusundaki rolü ve sorumluluğuna dikkati çekti.

İKİ MADDE DİKKAT ÇEKTİ

Kararnamede, Kürt nüfusun yoğun olduğu bölgelerde Kürtçenin devlet ve özel okullarda okutulması ile Nevroz Bayramı'nın resmi tatil ilan edilmesi maddeleri de yer aldı.

Suriye Cumhurbaşkanlığı 2026 Yılı 13. Kararnamesi'nde şu maddelere yer verildi:

  • Madde (1): Suriyeli Kürt vatandaşlar, Suriye halkının temel ve asli bir parçası kabul edilir. Kültürel ve dilsel kimlikleri, çok yönlü ve birleşik Suriye ulusal kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır.
  • Madde (2): Devlet, kültürel ve dilsel çeşitliliğin korunmasını taahhüt eder; Kürt vatandaşların ulusal egemenlik çerçevesinde miraslarını, sanatlarını yaşatma ve ana dillerini geliştirme hakkını güvence altına alır.
  • Madde (3): Kürtçe, ulusal bir dil olarak kabul edilir. Kürt nüfusunun kayda değer oranda bulunduğu bölgelerde, devlet ve özel okullarda seçmeli ders veya eğitsel-kültürel faaliyet kapsamında öğretilmesine izin verilir.
  • Madde (4): Haseke ilinde 1962 genel nüfus sayımından kaynaklanan tüm istisnai yasa ve tedbirler yürürlükten kaldırılır. Suriye topraklarında ikamet eden Kürt kökenli tüm vatandaşlara, kaydı kapalı olanlar dâhil olmak üzere, Suriye vatandaşlığı verilir; hak ve yükümlülükler bakımından tam eşitlik sağlanır.
  • Madde (5): "Nevruz Bayramı" (21 Mart), baharı ve kardeşliği simgeleyen ulusal bir bayram olarak Suriye Arap Cumhuriyeti'nin tüm bölgelerinde ücretli resmî tatil ilan edilir.
  • Madde (6): Devletin medya ve eğitim kurumları kapsayıcı bir ulusal söylemi benimsemekle yükümlüdür. Etnik veya dilsel temelde her türlü ayrımcılık ve dışlama kanunen yasaktır. Ulusal ayrışmayı körükleyenler yürürlükteki yasalar uyarınca cezalandırılır.
  • Madde (7): İlgili bakanlıklar ve yetkili kurumlar, bu kararnamenin hükümlerinin uygulanmasına ilişkin gerekli yürütme talimatlarını, kendi yetki alanları dâhilinde çıkarır.
  • Madde (8): Bu kararname Resmî Gazete'de yayımlanır ve yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • brskili brskili:
    hak verilmez alınır 3 13 Yanıtla
  • buhaltii buhaltii:
    bizimde istediklerimiz bunlardı sıra TC de burdada alacaz sonra İran Söke Söke 2 10 Yanıtla
  • Ariza Makakula Ariza Makakula:
    fitil ateslendi hayirki isler, bakalim sonu nereye gidecek 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
