Polonya'nın Ostroda kenti yakınlarında yaşayan Klaudia W. isimli genç bir kadın annesi ve babasını pala ile öldürdü. Sosyal medya paylaşımlarında şeytana taptığını söyleyen ve kendisine "Şeytan'ın oyuncak bebeği" lakabını takan genç kadın evde yaptığı katliamdan sonra gözaltınaalındı.
Genç kadını gözaltına alan polis amiri yardımcısı Michal Przybylek, "Kadın polis karakoluna gelerek teslim oldu. Polis memurları tarafından gözaltına alındı. Mücadele etmedi" dedi.
Polis genç kadının evine girince 57 yaşındaki babası Adam ve 49 yaşındaki annesi Dorota'nın kanlar içindeki cansız bedenini buldu. Klaudia'nın anne ve babasının cansız bedenini yakmaya çalıştığı fakat başaramadıktan sonra babasının otomobiliyle kaçmaya çalıştığı öğrenildi. Yetkililer, aracı kullanmayı başaramayan kadının yürüyerek evden uzaklaştığını duyurdu.
Akıl sağlığının yerinde olmadığı ifade edilen Klaudia'nın yerel medyaya konuşan arkadaşları, genç kadının derslerinin çok iyi olduğunu ve her zaman ilginin onun üzerinde olduğunu söyledi. Mankenlik ve oyunculuk yapmaya çalışan genç kadının sosyal medya üzerinden şöhreti kovaladığı da belirtildi.
Bir dönem Polonya'nın başkenti Varşova'da yaşayan Klaudia'nın daha sonra memleketine döndüğü ve tamamen değiştiği belirtildi. Arkadaşları, "Geri döndüğünde değişmişti. Cinselliği daha çok öne çıkarıyordu ve şeytana taptığını söylüyordu. Uyuşturucu alıyordu ve uyuşturucu kullananlarla birlikte olmaya başlamıştı" dedi.
Son Dakika › Dünya › Satanist kadın anne ve babasını palayla katletti! Cesetlerini yakmaya çalışmış ama başaramamış - Son Dakika
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