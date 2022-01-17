Satın aldığı evde kapalı duran tahtayı kaldıran adam, 1900'lerden kalma gizli bölmeyi buldu

İngiltere'de yaşayan Ben Mann ve eşi Kimberley, eski evleri seviyordu. Çift, 2015 yılında paralarını denkleştirerek 1900'lerden kalma bir ev satın aldı. Evin üst tarafından çeşitli düzenlemeler yapan çift, kapalı olan tahtayı ise hiç kaldırmadı.

TAHTALARIN ÇÜRÜMESİ HAREKETE GEÇİRDİ

Tahtaların çürümesi üzerine harekete geçen Mann, kare şeklindeki tahtayı kaldırdıktan sonra gözlerine inanamadı. Bir boşluk olduğunu fark eden adam, merdivenleri takip ettiğinde ise evin altında bir mahzen olduğunu gördü.

"EVİ YETERİ KADAR ARAŞTIRMAMA İZİN VERMEDİ"

Başına gelen durum hakkında açıklamalarda bulunan Ben Mann, "Evi ilk aldığımda, evi satan kişi yeteri kadar araştırmama izin vermedi. Bu nedenle gizli bir mahzen olduğunu bilmiyordum. Gizli oda su ve moloz yığınlarıyla doluydu. Tamiratın ardından mahzeni, evime kattım" dedi.

OYUN ODASINA DÖNÜŞTÜRDÜ

Mann, birtakım yenileme işlemlerinin ardından gizli bölmeyi oyun odasına dönüştürdü. 39 yaşındaki adam şu anda vaktinin büyük bir bölümünü, aşağıdaki odada geçiriyor.