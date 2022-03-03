Savaş bölgesinde CNN Türk ekibinin aracına ateş açıldı! Haber alınamıyor - Son Dakika

Rus ordusunun girdiği Ukrayna'da savaşın 8. gününde de çatışmalar devam ediyor. Bölgeden en güncel gelişmeleri aktarmak isteyen gazeteciler de zaman zaman hayati tehlikeler atlatabiliyor. Son olarak Lviv'den başkent Kiev'e doğru gitmekte olan CNN Türk ekibinin aracına ateş açıldı.

EKİPTEN BİR SÜRE HABER ALINAMADI

Gece Görüşü isimli programın moderatörü olan Hande Fırat, "Lviv'den Kiev'e giden CNN Türk ekibinin aracına Kiev yakınlarında ateş açıldı. Biz aslında Samet'e ulaşmaya çalışıyoruz, Samet'e şu an için ulaşamadık. Aracın lastiklerini isabet aldığı, konvoydaki diğer araçlarla geri dönüyorlar bilgisi var. Ekipte Samet Güner ve kameraman Caner Emre Kınacı var" ifadeleriyle durumu aktardı.

"ARACIN LASTİKLERİ İSABET ALMIŞ"

Konvoydaki diğer araçlarda da benzer bir durumun yaşandığını bilgisini veren Fırat, "Aracın lastiklerine isabet almış, iki lastik patlamış. Konvoyda diğer araçlarla Kiev'e giremeden geri döndüklerine ilişkin bilgimiz var." dedi.

"ŞU AN İYİYİZ"

CNN Türk'te yayına bağlanan CNN Türk kameramanı Caner Emre Kınacı "Kiev sınırına 50 km kala bir polis noktasında askerler tarafından durdurulduk. Ukraynalı askerler tarafından durdurulduk. Askerler giremezsiniz kapalı dediler. İngilizce bilmedikleri için bir türlü anlaşamadık. Daha sonra uzaktan silah sesleri geldi ve araca isabet etti. Sadece lastiklerimiz patladı. Patlak lastikle 20 km yol gittik neredeyse. Şu an iyiyiz güvenli bölgedeyiz. Şu an hala bir ön lastiğimiz patlak." dedi.

"BİR ANDA ATEŞ AÇILDI"

Muhabir Samet Güner ise "Algılayamadığımız şey şu, Ukraynalı askerler bizim yanımıza iki İtalyan araç vererek gönderdiler. 3 tane arabaydık. İnternetimiz de olmadığı için iletişim kuramadık. Güvenli olduğunu teyit alıp ilerledik ve bu yaşandı. Bir anda ateş edilmeye başlandı. Allah'tan kaskımız çelik yeleğimiz üzeremizdeydi. Arabamız iyi, biz iyiyiz. Daha güvenli bir bölge bulmak için daha güvenli noktaya gidiyoruz. Bize ateş açanlar yüzde 99 Ukraynalılar ateş açtı. İletişimsizlik yüzünden. Bir grup diğer kontrol noktasındaki askerlere haber veriyorlar. Bizi tanıyan sevenler merak etmesin. Şu an bizi Dışişleri Bakanlığı da arıyor." dedi.