Savaş büyüyor! Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban'ın üst düzey ismi öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Savaş büyüyor! Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban'ın üst düzey ismi öldürüldü

Haberin Videosunu İzleyin
Savaş büyüyor! Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban\'ın üst düzey ismi öldürüldü
27.02.2026 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Savaş büyüyor! Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban\'ın üst düzey ismi öldürüldü
Haber Videosu

Pakistan ile Afganistan arasında uzun süredir devam eden çatışmalar bugün savaşa dönüştü. 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, Pakistan ordusu Şevval Vadisi'nde Taliban askeri noktasını ele geçirdi. Öte yandan Pakistan'ın hava saldırılarında Taliban Eğitim Bakanı Nada Mohammad Nadeem'in hayatını kaybettiği iddia edildi.

Pakistan ile Afganistan arasında uzun süredir devam eden sınır çatışmaları bugün açık savaşa dönüştü ve çatışmaların bilançosu korkunç boyutlara ulaştı. Resmî açıklamalara göre 200'den fazla kişi hayatını kaybetti ve taraflar arasında ağır çatışmalar sürüyor.

EĞİTİM BAKANI ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI

Pakistan ordusu, Şevval Vadisi'nde Taliban'a ait askeri noktanın ele geçirildiğini duyurdu. Aynı çatışma hattında, Pakistan'ın hava saldırılarında Taliban Eğitim Bakanı Neda Mohammad Nadeem'in öldüğü iddia edildi. Ancak bu bilgi şimdilik resmî kaynaklarca doğrulanmadı.

BİLANÇO HER SAAT AĞIRLAŞIYOR

Gece boyunca Durand Hattı boyunca şiddetli çatışmalar yaşandı; Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, operasyonlarda Afgan tarafında 133 kişinin öldüğünü ve 200'den fazla kişinin yaralandığını öne sürdü. Afganistan yönetimi ise misilleme operasyonlarında 55 Pakistan askerinin öldüğünü ve bazı karargâhların ele geçirildiğini bildirdi.

Pakistan Savunma Bakanlığı, düşman mevzilerinin tahrip edildiğini ve çok sayıda askeri noktayı kontrol altına aldığını açıkladı. Operasyonlar kapsamında özellikle Taliban güçlerine ait karargâhlar ve mevziler hedef alındı. Bölgede hava saldırıları da artarken, Pakistan Hava Kuvvetleri'nin Kabil, Kandahar ve Paktia gibi kritik noktalara yönelik bombardımanlar düzenlediği aktarıldı. Bu saldırıların, taraflar arasındaki gerginliği daha da tırmandırdığı belirtiliyor.

SİVİLLERİN HAYATI CİDDİ ŞEKİLDE TEHDİT ALTINDA

Çatışmaların savaşa dönüşmesi, Güney Asya'daki uzun süredir devam eden gerilimin en ciddi aşamasını temsil ediyor. Durand Hattı hattındaki bu yeni evre, iki ülke arasında barış umutlarını zayıflatırken bölgede sivillerin de hayatını ciddi şekilde tehdit ediyor.

AFGANİSTAN-PAKİSTAN ANLAŞMAZLIĞI

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı. Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" belirtilmişti.

Afganistan Kızılayından yapılan açıklamada, Pakistan'ın saldırısı sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilmişti. Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise "Afganistan sınırı boyunca düzenlenen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini" bildirmişti.

Afganistan, Pakistan, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Savaş büyüyor! Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban'ın üst düzey ismi öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ali ihsan Akyol ali ihsan Akyol:
    Pakistan -Turkiye, Türkiye-Pakistan bizim gerçek dostumuz Pakistan a vizeler kalksın her alanda birlesmeliyiz 9 9 Yanıtla
    123612e6 123612e6:
    Sen birleş 0 2
  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    islam coğrfyası 4 5 Yanıtla
  • 11361136jJ 11361136jJ:
    on numara 4 2 Yanıtla
  • Süleyman kor Süleyman kor:
    iki müslüman ülke güçlerini yanlış yerde kullanıyorlar yazık oluyor 0 1 Yanıtla
    123456 123456:
    İslam'ın ilk emri Oku ayetine karşı gelip kadınların okuma hakkını yok sayan Taliban mı müslüman?? Allah oku diye emir verirken Kadın Erkek ayrımı yapmamış.Kul kim ola ki Allah'ın ayetlerini hiçe sayıyor!! Müslüman demeye bin şahit ister.Yapmayın Allah aşkına ya. 0 0
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hafif ticari araçla çarpışan otomobil, nehre uçtu: Anne ile kızı yaralı Hafif ticari araçla çarpışan otomobil, nehre uçtu: Anne ile kızı yaralı
Acı Kayıp: Efe’nin Annesi Kalp Krizi Geçirip Hayatını Kaybetti Acı Kayıp: Efe'nin Annesi Kalp Krizi Geçirip Hayatını Kaybetti
Safiye Soyman elleriyle besleği alpakanın yaptığı karşısında şoke oldu Safiye Soyman elleriyle besleği alpakanın yaptığı karşısında şoke oldu
Anne ve 3 çocuğunu hayattan koparan yangınla ilgili akılalmaz ihmal Anne ve 3 çocuğunu hayattan koparan yangınla ilgili akılalmaz ihmal
MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
1 kişiyi darbedip görüntülerini paylaştılar inceleme başlatıldı 1 kişiyi darbedip görüntülerini paylaştılar; inceleme başlatıldı
Tatlıses ailesinde sular durulmuyor İdo sessizliğini bozdu Tatlıses ailesinde sular durulmuyor! İdo sessizliğini bozdu
Kaldırıma savrulan otomobil çocuklarına yemek götüren anneyi hayattan kopardı Kaldırıma savrulan otomobil çocuklarına yemek götüren anneyi hayattan kopardı
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

12:45
Türkiye barış diplomasi için devrede Peş peşe görüşmeler
Türkiye barış diplomasi için devrede! Peş peşe görüşmeler
12:37
Aldığı paraları ne yapacak Fatma Kınık’ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
12:26
Galatasaray ve Samsunspor’un Süper Lig’deki 27. hafta maçları ertelendi
Galatasaray ve Samsunspor'un Süper Lig'deki 27. hafta maçları ertelendi
12:03
PFDK’dan hem Dursun Özbek’e hem de Galatasaray’a şok ceza
PFDK'dan hem Dursun Özbek'e hem de Galatasaray'a şok ceza
11:34
Şarkıcı Edis yurt dışı dönüşü gözaltına alındı
Şarkıcı Edis yurt dışı dönüşü gözaltına alındı
11:24
Güncel fotoğrafı paylaşıldı: İşte Abdullah Öcalan’ın son hali
Güncel fotoğrafı paylaşıldı: İşte Abdullah Öcalan'ın son hali
11:18
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil’den itiraf gibi sözler
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler
11:12
Öcalan’dan PKK’nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz
Öcalan'dan PKK'nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz
10:59
Afganistan ve Pakistan çatışırken savaşın kazananı bakın ülke oluyor
Afganistan ve Pakistan çatışırken savaşın kazananı bakın ülke oluyor
10:42
Gözü dönmüş koca dehşet saçtı Ayrılığı hazmedemedi, başından bıçakladı
Gözü dönmüş koca dehşet saçtı! Ayrılığı hazmedemedi, başından bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 13:00:10. #.0.4#
SON DAKİKA: Savaş büyüyor! Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban'ın üst düzey ismi öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.