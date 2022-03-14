Savaş nedeniyle ihracatçının elinde 5 milyon çift ayakkabı kaldı! İç piyasaya sürülecek! - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasıyla iptal ve ertelemelerle karşılaşan ayakkabı ihracatçısının elinde 5 milyon çift ayakkabı kaldı. Hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, "E-ticaret siteleri ile görüşüyoruz. Bizim koordinasyonumuzda depo ve fotoğraflama yapılarak elde kalan ürünler iç piyasada satılacak" dedi.

"İPTAL VE ERTELEMELER YAŞANDI"

Geçen yılın tamamında 818 bin ayakkabı ihraç ederek ilk kez 1 milyar dolar ihracat sınırını aşan ayakkabı sektörü, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş ilan etmesi ile sıkıntıya girdi. Savaş nedeniyle özellikle en büyük ihracat pazarı olan Rusya ve Ukrayna'da siparişlerde iptal ve ertelemeler yaşandı.

Savaşın ilk gününden bu yana sanayicinin yanında olmak için çalışma başlattıklarını belirten Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü anlattı. İlk tahmin ve topladıkları verilere göre 200- 250 ihracatçı firmanın elinde 4,5-5 milyon çift ayakkabının kaldığını anlatan İçten, "Bu ayakkabılar katma değerli ürünler. İki ülke de en katma değerli ürün ithal eden pazarlar arasında yer alıyor. Çift başına değer 25-30 dolar seviyesinde. İki haftayı aşkın süredir bu mallar üreticinin elinde kaldı. Sermaye ihtiyacının bu kadar yoğun olduğu bir dönemde bu ürünlerin nakde çevrilmesi için çalışma başlattık. Kalan ürünleri iç piyasada satışa sunacağız" dedi.

Berke İçten'in verdiği bilgilere göre, TASD, Türkiye'nin en büyük online pazar yerleri ile görüşmeler gerçekleştirdi. İçten, "İç piyasada satışa sunulan ürünlere göre bu ayakkabılar daha yüksek maliyetlerle üretildiği için daha pahalı kalıyor. Bu noktada gerek üreticiler, gerek e-ticaret siteleri ve gerekse biz elimizi taşın altına koyacağız. Bu ürünleri daha düşük fiyattan daha düşük komisyon oranları ile tüketici ile buluşturacağız. Bunların acil paraya çevrilmesi lazım" ifadelerini kullandı. İçten'in verdiği bilgilere göre söz konusu ayakkabıların toplam satış hacminin en az 100 milyon dolar olması bekleniyor.

120 İHRACATÇI YOLDA KALDI, EK SEFER KONULDU

Öte yandan sektör söz konusu gelişmenin negatif etkisini azaltmak için çalışmalarını da sürdürüyor. Her yılın şubat ve eylül ayında İtalya'nın Milano şehrinde düzenlenen en büyük ayakkabı fuarlarından biri olan MİCAM'a 120 şirket ile katılan sektör, hafta sonu etkisini sürdüren kar yağışı nedeni ile ulaşımda problem yaşadı. İçten, "MİCAM fuarı için planlanan İstanbul kalkışlı uçuş yoğun kar yağışı nedeni ile iptal edildi. 120'ye yakın ihracatçıyı taşıyacak uçağın iptal olması üzerine yetkili merciler ile iletişime geçtik. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TİM Başkanı İsmail Gülle ve İTO Başkanı Şekib Avdagiç'in de yardımı ile gece ilerleyen saatlerde yeni bir sefer konularak ihracatçıların fuara hazırlı için İtalya'ya uçuşu gerçekleştirildi" dedi. Söz konusu fuarın Türkiye ayakkabı ihracatına önemli katkı sağlaması bekleniyor.