Savaş sürerken olay takas! Ver petrolü, al hava savunma sistemini

Savaş sürerken olay takas! Ver petrolü, al hava savunma sistemini
12.03.2026 07:47
İran saldırılarına karşı yüksek başarı oranı yakaladığı belirtilen Cheongung-II hava savunma füzelerini "acil" koduyla teslim alan BAE'nin, Güney Kore'ye 6 milyon varil ham petrol sağladığı bildirildi.

İran ile ABD ve İsrail arasında devam eden savaşın hava savunma sistemlerine olan talebi artırdığı belirtilirken, Güney Kore üretimi Cheongung-II füze savunma sistemi savaşta gösterdiği performansla dikkat çekti. Sistem için Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) acil sevkiyat talep ettiği bildirildi.

Güney Kore basınında yer alan haberlere göre Mart 2026'da Birleşik Arap Emirlikleri Hava Kuvvetleri'ne ait bir Boeing C-17 Globemaster III nakliye uçağı Daegu Uluslararası Havaalanı'na iniş yaptı. Chosun gazetesinin haberine göre söz konusu uçak, Daegu yakınındaki Gumi sanayi bölgesinde üretilen Cheongung-II hava savunma füzelerini taşımak üzere Güney Kore'ye geldi.

FÜZELERE KARŞI YÜZDE 96 BAŞARI ORANI

"Kore'nin Patriot'u" olarak da adlandırılan sistemin, İran'ın füze saldırılarına karşı yüzde 96 başarı oranıyla önleme yaptığı iddia edildi. Bu performansın ardından BAE'nin füzeleri planlanandan daha erken teslim alabilmek için acil sevkiyat talep ettiği belirtildi.

60 FÜZE FIRLATILDI

Güney Kore Meclisi Savunma Komitesi üyesi ve Halkın Gücü Partisi milletvekili Yu Yong-weon, BAE'de konuşlu iki Cheongung-II bataryasının yaklaşık 60 füze ateşlediğini ve %96 başarı oranı elde ettiğini açıkladı. Bu durum, sistemin ilk kez gerçek bir savaş ortamında kullanılması ve Güney Kore yapımı güdümlü bir silahın ilk kez savaşta düşman füzelerini başarıyla önlemesi anlamına geliyor.

Petrol verip hava savunma sistemi aldılar

BORSADA SAVUNMA ŞİRKETLERİ YÜKSELDİ

Cheongung-II sisteminin üreticilerinden LIG Nex1'in hisseleri de gelişmelerin ardından yükselişe geçti. Şirketin hisse fiyatı, İran savaşının başlamasından önceki Şubat sonuna kıyasla yaklaşık yüzde 47 arttı. Bu artışın, Güney Kore borsasında aynı dönemde görülen genel düşüş eğilimiyle zıt bir tablo oluşturduğu ifade edildi.

"SAVAŞIN KAZANANLARINDAN BİRİ GÜNEY KORE"

Financial Times, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın kazananlarından birinin Güney Koreli füze savunma şirketleri olduğunu yazdı. Gazeteye göre daha uygun fiyatlı hava savunma sistemlerine olan talep hızla artarken, bu durum Güney Kore'nin büyüyen savunma sanayisine olan ilgiyi de artırdı.

FT ayrıca Cheongung-II'nin maliyet avantajına da dikkat çekti. Lockheed Martin tarafından üretilen Patriot füzelerinin birim maliyeti yaklaşık 3,7 milyon dolar olurken, Cheongung-II füzelerinin maliyeti yaklaşık 1,1 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

PETROL ANLAŞMASI İDDİASI

Chosun gazetesine göre BAE'nin füzeleri daha erken teslim alabilmek için Güney Kore'ye 6 milyon varil ham petrol sağladığı ve bu sevkiyatın arka planında savunma iş birliğinin bulunduğu iddia edildi.

