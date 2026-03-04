Savaş sürerken rota Türkiye'ye çevrildi! O ilimiz bölgenin merkezi olabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Savaş sürerken rota Türkiye'ye çevrildi! O ilimiz bölgenin merkezi olabilir

Savaş sürerken rota Türkiye\'ye çevrildi! O ilimiz bölgenin merkezi olabilir
04.03.2026 05:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD-İsrail ve İran arasında tüm şiddetiyle devam eden savaş nedeniyle Irak'taki havalimanlarına iniş yapamayan uçaklar, Şırnak'taki Şerafettin Elçi Havalimanı'na iniş yapıyor. Şırnak'ın bölgesel bir lojistik ve ulaşım merkezi olma potansiyeli arttı.

Ortadoğu'da devam eden savaş ve güvenlik riskleri nedeniyle Erbil Uluslararası Havalimanı'na iniş yapamayan yolcu uçakları, rotalarını Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na çevirdi.

TARİFELİ SEFERLER ŞIRNAK'A YÖNLENDİRİLDİ

Özellikle Irak hava sahasındaki hareketlilik nedeniyle Şırnak'a iniş yapan uçaklardaki yolcular, burada işlemlerini tamamladıktan sonra karayolu üzerinden Habur Sınır Kapısı'nı kullanarak Irak'a geçiş yapıyor. Bölgedeki yoğunluk nedeniyle tarifeli seferlerin yanı sıra çok sayıda özel uçuşun da Şırnak'a yönlendirildiği öğrenildi.

Bölgedeki zorunlu rota değişikliğinin yanı sıra Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı tarihi bir güne tanıklık etti. Erbil Havayolları tarafından icra edilen operasyonla, Almanya'nın Düsseldorf şehrinden Şırnak'a ilk direkt dış hat uçuşu gerçekleştirildi.

Savaş sürerken rota Türkiye'ye çevrildi! O ilimiz bölgenin merkezi olabilir

ŞIRNAK BÖLGESEL LOJİSTİK VE ULAŞIM MERKEZİ OLABİLİR

Erbil Havayolları'na ait uçakla Düsseldorf'tan gelen 145 yolcu Şırnak'a iniş yaparken, aynı uçak Şırnak'tan 170 yolcu alarak havalandı. Havalimanı yetkilileri ve vatandaşlar, yaşanan bu hareketliliğin Şırnak'ın bölgesel bir lojistik ve ulaşım merkezi olma potansiyelini artırdığına dikkat çekiyor.

Irak'a gitmek için Şırnak'ı tercih eden yolcular, sunulan hizmetten ve ulaşım kolaylığından memnun olduklarını dile getirirken, havalimanındaki yoğunluğun önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Şerafettin Elçi Havalimanı, Türkiye, Siyaset, Şırnak, İsrail, Ulaşım, Yaşam, Dünya, Irak, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Savaş sürerken rota Türkiye'ye çevrildi! O ilimiz bölgenin merkezi olabilir - Son Dakika

Bahçeli: Hamaney’in öldürülmesi alçaklıktır Bahçeli: Hamaney'in öldürülmesi alçaklıktır
Japonya’da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı Japonya'da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı
Okul saldırısında ölen 168 kız çocuğunun cenaze töreninde mahşeri kalabalık Okul saldırısında ölen 168 kız çocuğunun cenaze töreninde mahşeri kalabalık
Hakem düdüğü çalınca yere yığıldılar Hakem düdüğü çalınca yere yığıldılar
https:www.haberler.comdunyatarihte-bir-ilk-melania-trump-konusurken-19619296-haberi https://www.haberler.com/dunya/tarihte-bir-ilk-melania-trump-konusurken-19619296-haberi/
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Galatasaray’ın eski yıldızı petrol kralı oldu Galatasaray'ın eski yıldızı petrol kralı oldu

05:28
Savaşta 5. gün ABD 2 bin İran hedefini vurdu, Tahran’dan 500 füzeyle misilleme geldi
Savaşta 5. gün! ABD 2 bin İran hedefini vurdu, Tahran'dan 500 füzeyle misilleme geldi
05:17
Savaşta korkulan oldu Katar da İran’a karşı operasyonlara katıldı
Savaşta korkulan oldu! Katar da İran'a karşı operasyonlara katıldı
04:41
CIA’in İran planı deşifre oldu Muhalif Kürtleri sahaya sürüyorlar
CIA'in İran planı deşifre oldu! Muhalif Kürtleri sahaya sürüyorlar
00:47
“Hamaney’in yerine gelen isim belli oldu“ iddiası
"Hamaney'in yerine gelen isim belli oldu" iddiası
00:25
’’Trump Türkiye’ye İran’a saldırma talimatı verdi’’ iddiasına yalanlama
''Trump Türkiye'ye İran'a saldırma talimatı verdi'' iddiasına yalanlama
23:57
İran’dan İsrail’e yeni saldırı dalgası
İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası
23:20
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Avrupa cehenneme düşecek
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Avrupa cehenneme düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 06:17:51. #.0.5#
SON DAKİKA: Savaş sürerken rota Türkiye'ye çevrildi! O ilimiz bölgenin merkezi olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.