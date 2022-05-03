Savaş yetmezmiş gibi bir de trafik kazası: Ukrayna'da 16 kişi öldü kazada öldü - Son Dakika
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Savaş yetmezmiş gibi bir de trafik kazası: Ukrayna'da 16 kişi öldü kazada öldü

03.05.2022 23:31

Ukrayna'nın Rivne kentinde akaryakıt kamyonu, otobüs ve otomobilin karıştığı çoklu kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.

Ukrayna'nın Rivne kentindeki Dubensky ilçesine bağlı Sitnoye köyü yakınlarındaki Kiev-Chop karayolunda akaryakıt yüklü kamyon, otobüs ve bir otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

16 ÖLÜ, 6 YARALI

Ulusal Polis tarafından yapılan açıklamada, çarpışmanın etkisiyle kazada araçların alev aldığını belirtilerek, ilk belirlemelere göre kazada 16 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, yolun trafiğe kapatıldığı ifade edildi.

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Akaryakıt, Ukrayna, Kiev, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Savaş yetmezmiş gibi bir de trafik kazası: Ukrayna'da 16 kişi öldü kazada öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Savaş yetmezmiş gibi bir de trafik kazası: Ukrayna'da 16 kişi öldü kazada öldü - Son Dakika
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