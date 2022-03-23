Savaşın 28. günü: Rus savaş gemileri, Ukrayna'yı seyir füzeleriyle vurdu - Son Dakika
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Savaşın 28. günü: Rus savaş gemileri, Ukrayna'yı seyir füzeleriyle vurdu

23.03.2022 08:12

İşgalde 28. güne girilirken, Rus Donanması'na ait savaş gemileri yasadışı şekilde ilhak edilen Kırım Yarımadasındaki liman şehri Sivastopol açıklarından Ukrayna'ya füze attı. Seyir füzesi olduğu düşünülen füzelerin tam olarak hangi noktaları hedef aldığı ise bilinmiyor. Diğer taraftan Rus ordusu düzenlediği gece saldırılarıyla Ukrayna'nın Borispol, Herson, Kryvyi Rih ve Kiev şehirlerini vurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı işgal hız kesmeden devam ederken, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Rus ordusu saldırılarının şiddetini iyiden iyiye artırmaya başladı.

SAVAŞ GEMİLERİ UKRAYNA'YI SEYİR FÜZELERİYLE VURDU

Rusya Donanması'na ait savaş gemileri Rusya'nın Ukrayna'da yasadışı şekilde ilhak ettiği Kırım Yarımadasında yer alan liman kenti Sivastopol açıklarından Ukrayna'ya füze fırlattı. Seyir füzesi olduğu tahmin edilen füzelerin tam olarak hangi noktaları hedef aldığı ise bilinmiyor.

GECE YARISI 4 KENTE ROKETLİ SALDIRI

Öte yandan Rusya ordusu tarafından, Ukrayna'nın Borispol, Herson ve Kryvyi Rih kentlerine ile başkent Kiev'e gece yarısı roketlerle saldırılar düzenledi. Ukrayna ordusu ise, Luhansk bölgesinde yer alan 24. Ayrı Mekanize Tugayı'na yönelik saldırı düzenledi.

İşgalin 28. gününde Rus savaş gemileri, Ukrayna'yı seyir füzeleriyle vurdu

PATLAMALAR KENTİN HER TARAFINDAN GÖRÜLDÜ

Rus ordusu tarafından, Ukrayna'nın bazı kentlerine yine roketli saldırılar düzenlendi. Rusya tarafından, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in merkeze yakın bölgelerine yapılan roketli saldırılarda bir nokta büyük bir şiddetle vuruldu. Roketlerin vurduğu noktada büyük ölçekli patlamalar yaşanırken, bu patlamalar kentin her tarafından hem görüldü hem de duyuldu. Ukrayna'nın Borispol kentine de Rus birlikleri tarafından büyük bir saldırı gerçekleştirildi. Roketlerle yapılan saldırılarda kentin hemen dışındaki bir nokta hedef alındı. Vurulmanın etkisiyle gökyüzüne büyük bir alev bulutu yükselirken, kentteki saldırının hangi hedefi vurduğu konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

HERSON KENTİ DE HEDEF ALINDI

Aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna operasyonlarında en çok saldırı altında tuttuğu Herson kentine bu gece de saldırı yapıldı. Yapılan saldırıda geniş bir alanda büyük bir patlama meydana geldi. Kent merkezine çok yakın bir noktada meydana gelen patlamalar ve çıkan yangın, kent sakinlerinde korkuya neden oldu. Rusya'nın bu saldırısıyla ilgili kamuoyuna henüz detaylar aktarılmazken, kentin bazı bölgelerine roketli saldırıların sürdüğü belirtildi.

İşgalin 28. gününde Rus savaş gemileri, Ukrayna'yı seyir füzeleriyle vurdu

DNİPRO BÖLGESİ'NDE DE PATLAMALAR MEYDANA GELDİ

Ukrayna'nın Dnipro Bölgesi'ne bağlı Kryvyi Rih kentine de Rus ordusu tarafından saldırı düzenlendi. Kentin hemen dışında bir bölgeye yapılan saldırının roketlerle gerçekleştirildiği öğrenilirken, kentin başka bir noktasına da roket atışı yapıldığı açıklandı. Yetkili makamlardan ise, kente yönelik saldırılarda sivil alanların vurulup vurulmadığı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

UKRAYNA, 24. AYRI MEKANİZE TUGAYI'NI HEDEF ALDI

Ukrayna birlikleri tarafından, Luhansk bölgesinde yer alan ve adını Kral Daniel'den alan 24. Ayrı Mekanize Tugayı'na yönelik saldırılar düzenlendi. Edinilen bilgilere göre, tugayın cephane deposu Ukrayna ordusu tarafından imha edildi.

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Son Dakika Dünya Savaşın 28. günü: Rus savaş gemileri, Ukrayna'yı seyir füzeleriyle vurdu - Son Dakika


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