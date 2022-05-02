Savaşın 68. gününde iki Rus gemisi Bayraktar TB2 tarafından vuruldu - Son Dakika

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta 68. günde de çatışmalar ve bombardımanlar sürüyor. Öte yandan BAYKAR'ın ürettiği Türk SİHA'ları olan Bayraktar TB2'ler de savaşta önemli bir rol oynamaya devam ediyor.
Reuters'in Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan Valeriy Zaluzhniy'den aktardığı habere göre, Karadeniz'de iki raptor tipi devriye gemisi, bir Bayraktar TB2 SİHA tarafından imha edildi.
Zaluzhniy, Telegram'da paylaştığı mesajında "Bu sabaha karşı Yılan Adası yakınlarında iki Rus Raptor sınıfı gemi imha edildi" dedi. Rus tarafından konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.
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