Savaşın 68. gününde iki Rus gemisi Bayraktar TB2 tarafından vuruldu - Son Dakika
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Savaşın 68. gününde iki Rus gemisi Bayraktar TB2 tarafından vuruldu

02.05.2022 23:21

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş hız kesmeden devam ederken, Türk SİHA'sı Bayraktar TB2'ler çatışmalarda aktif rol oynamayı sürdürüyor. Son olarak Karadeniz'de raptor tipi 2 Rus gemisi bir Bayraktar tarafından vuruldu.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta 68. günde de çatışmalar ve bombardımanlar sürüyor. Öte yandan BAYKAR'ın ürettiği Türk SİHA'ları olan Bayraktar TB2'ler de savaşta önemli bir rol oynamaya devam ediyor.

İKİ RUS GEMİSİ BAYRAKTAR TARAFINDAN İMHA EDİLDİ

Reuters'in Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan Valeriy Zaluzhniy'den aktardığı habere göre, Karadeniz'de iki raptor tipi devriye gemisi, bir Bayraktar TB2 SİHA tarafından imha edildi.

Karadeniz'de iki Rus gemisi Bayraktar TB2 tarafından imha edildi

RUS TARAFINDAN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Zaluzhniy, Telegram'da paylaştığı mesajında "Bu sabaha karşı Yılan Adası yakınlarında iki Rus Raptor sınıfı gemi imha edildi" dedi. Rus tarafından konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Karadeniz'de iki Rus gemisi Bayraktar TB2 tarafından imha edildi
Savaşın 68. gününde iki Rus gemisi Bayraktar TB2 tarafından vuruldu
Savaşın 68. gününde iki Rus gemisi Bayraktar TB2 tarafından vuruldu
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Ukrayna, Rusya, Türk, SİHA, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Savaşın 68. gününde iki Rus gemisi Bayraktar TB2 tarafından vuruldu - Son Dakika


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