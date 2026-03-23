Savaşta ölen Ukraynalı askerin telefonunda yaptığı aramalar yürekleri dağladı
Savaşta ölen Ukraynalı askerin telefonunda yaptığı aramalar yürekleri dağladı

23.03.2026 14:37
Ukrayna'da hayatını kaybeden bir askerin telefonundaki arama geçmişi, onun sürekli savaşın ne zaman biteceğini araştırdığını ortaya koydu. Müzakerelerden Trump ve Putin'in temaslarına kadar birçok başlığı takip eden asker, cephedeyken bile en çok barışın ne zaman geleceğinin yanıtını aradı.

Ukrayna-Rusya savaşında hayatını kaybeden bir Ukraynalı askerin telefonunda yer alan arama geçmişi, savaşın insani boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Askerin cep telefonunda yaptığı aramalar, günlerce aynı sorunun peşinden gittiğini ortaya koydu: Savaş ne zaman bitecek?

Paylaşılan görüntüde ekranı büyük ölçüde çatlamış telefonlarda, askerin arama geçmişi açık şekilde görülüyor. Aramaların büyük bölümünü Ukrayna-Rusya müzakereleri, Zelenskiy'nin görüşmeleri, Trump'ın savaşı durdurup durduramayacağı, Putin'in temasları, ABD'nin Ukrayna'ya yardımı ve savaşın 2025'te ya da yaz aylarında bitip bitmeyeceğine dair başlıklar oluşturuyor.

HEP AYNI YANITI ARADI

Telefon ekranındaki aramalar, askerin cephede yalnızca çatışmalarla değil, savaşın ne zaman sona ereceğine dair belirsizlikle de yaşadığını ortaya koydu. "Savaş ne zaman bitecek", "savaş 2025'te bitecek mi", "savaş yazın bitecek mi", "Ukrayna-Rusya müzakereleri", "Zelenskiy görüşmeleri" ve "Trump görüşmeleri ne zaman" gibi ifadeler, onun gözünü sürekli barış ihtimaline çevirdiğini gösterdi.

Askerin yalnızca askeri gelişmeleri değil, savaşı sona erdirebilecek her diplomatik ihtimali takip ettiği anlaşıldı. Arama geçmişinde yer alan başlıklar, cephede ölüm kalım mücadelesi verirken bile aklındaki asıl meselenin çatışmaların bitişi olduğunu ortaya koydu.

ÇATLAK EKRANDA KALAN BEKLEYİŞ

Görüntüdeki kırık ekran, savaşın fiziksel izlerini yansıtırken, içindeki aramalar da psikolojik yıkımı gözler önüne serdi. Bir askerin telefonunda en çok tekrar eden başlığın savaşın ne zaman sona ereceği olması, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Fotoğrafa bakan çok sayıda kullanıcı, bu aramaların cephedeki binlerce askerin ortak duygusunu yansıttığını belirtti. Savaşın ortasında bile en büyük beklentinin barış ve eve dönüş umudu olduğu yorumları yapıldı.

BİR TELEFONDA TOPLANAN GERÇEK

Arama geçmişinde yalnızca siyasi liderler ve müzakereler değil, savaşın sonuna dair umut taşıyan her ihtimalin izine rastlandı. Bu durum, savaşın yalnızca cephede yaşanan çatışmalardan ibaret olmadığını, askerlerin zihinlerinde sürekli büyüyen bir bekleyişe dönüştüğünü gösterdi. Bir askerin telefonunda defalarca aynı soruya dönmesi, savaşın en sade ve en ağır gerçeğini ortaya koydu: Cephede olanlar da en çok barışın ne zaman geleceğini bilmek istiyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini öldürüp evi ateşe verdi Eşini öldürüp evi ateşe verdi
Trump, ABD’nin İran’dan sonraki yeni düşmanını açıkladı Trump, ABD'nin İran'dan sonraki yeni düşmanını açıkladı
Şanlıurfa’da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı Şanlıurfa'da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1029’a yükseldi Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1029'a yükseldi
İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar
Karşıyaka’da Fenerbahçe’ye transfer olan Adem kayıplara karıştı Karşıyaka'da Fenerbahçe'ye transfer olan Adem kayıplara karıştı
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı
Osimhen Fenerbahçe derbisine yetişecek mi Yüzde 90 ihtimal verildi Osimhen Fenerbahçe derbisine yetişecek mi? Yüzde 90 ihtimal verildi

14:29
Trump’ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
Trump'ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
14:25
Markette dehşet: 19 yaşındaki müşteri böyle öldürüldü
Markette dehşet: 19 yaşındaki müşteri böyle öldürüldü
14:14
Aleyna Kalaycıoğlu’nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle
Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle
14:10
Trump: İran’la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi
Trump: İran'la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi
13:50
Bu görüntü Trump’ı fena kızdıracak İran’dan yeni F-15 iddiası
Bu görüntü Trump'ı fena kızdıracak! İran'dan yeni F-15 iddiası
13:30
Fenerbahçe derbisine yetişecek mi İşte Osimhen’in kaçıracağı maçlar
Fenerbahçe derbisine yetişecek mi? İşte Osimhen'in kaçıracağı maçlar
13:16
ABD’yi açık açık tehdit etti Gündem yaratacak Venezuela göndermesi
ABD'yi açık açık tehdit etti! Gündem yaratacak Venezuela göndermesi
13:14
Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen ameliyata alındı
Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen ameliyata alındı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 15:07:33.
