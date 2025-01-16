Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NATO Genel Sekreteri ile Görüştü

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CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Belçika'nın Başkenti Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Belçika'nın Başkenti Brüksel'de temaslarda bulundu. Görgün temasları kapsamında, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Brüksel temaslarımız kapsamında, NATO Genel Sekreteri Sayın Mark Rutte ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Toplantımızda, savunma sanayiimizin NATO'nun operasyonel ihtiyaçlarına sunduğu katkılar, müttefiklerimizle yürüttüğümüz stratejik iş birlikleri ve gelecekte hayata geçirilebilecek ortak projeleri ele aldık. Savunma sanayiimiz, NATO standartlarına uygun, ileri teknoloji ürünleri ve sahada kendini kanıtlamış çözümleriyle ittifakın güvenlik mimarisine önemli katkılar sunmaktadır. Güçlü temeller üzerine inşa edilmiş iş birliğimizi daha ileriye taşımaya kararlıyız. Nazik ev sahipliği ve değerli görüşleri için Sayın Rutte'ye teşekkür eder, savunma sanayiimizin kabiliyetlerini müttefiklerimizle paylaşmaya devam edeceğimizi ifade etmek isterim" ifadeleri kullanıldı.