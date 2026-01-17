Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı! Nerede olduğu bilinmiyor - Son Dakika
Dünya

Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı! Nerede olduğu bilinmiyor

Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı! Nerede olduğu bilinmiyor
17.01.2026 10:25
Uganda muhalefet partisi lideri Bobi Wine, gergin geçen seçimlerin ardından evinden helikopterle kaçırılarak bilinmeyen bir yere götürüldü. Wine'in lideri olduğu partiden gelen açıklamada orduya ait helikopterin Wine'ın evine indiği ve Wine'ın zorla helikoptere bindirilerek götürüldüğü belirtildi.

Uganda'da muhalefetin önde gelen isimlerinden Bobi Wine'ın, gergin geçen seçimlerden bir gün sonra askeri bir operasyonla evinden alınarak bilinmeyen bir yere götürüldüğü bildirildi. Açıklama, Wine'ın lideri olduğu Ulusal Birlik Platformu Partisi'nden (National Unity Platform) geldi.

HELİKOPTERLE KAÇIRILDI

Partinin X üzerinden yaptığı paylaşımda, orduya ait bir helikopterin Wine'ın evinin bulunduğu yerleşkeye indiği, Bobi Wine'ın zorla helikoptere bindirilerek götürüldüğü belirtildi. Açıklamada ayrıca, operasyon sırasında Wine'ın özel güvenlik görevlilerinin şiddete maruz kaldığı ifade edildi.

Bobi Wine, gerçek adıyla Robert Kyagulanyi, daha önce yaptığı açıklamada polis güçlerinin evini sardığını ve fiilen ev hapsinde tutulduğunu söylemişti. Söz konusu gelişme, ülkede şiddet olayları ve internet kesintileriyle gölgelenen seçimlerin hemen ardından yaşandı.

TARTIŞMALI SEÇİMLER VE MUSEVENI'NİN KIRKINCI YILI

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, yaklaşık 40 yıldır sürdürdüğü iktidarını uzatmayı hedefliyor. Muhalefet grupları, son seçimlerin baskı ve sindirme ortamında yapıldığını savundu.

Seçim Komisyonu tarafından açıklanan geçici sonuçlara göre Museveni oyların yüzde 75,38'ini alarak ilk sırada yer aldı. En yakın rakibi olan 43 yaşındaki Bobi Wine ise yüzde 20,71 oy oranıyla ikinci sırada gösterildi.

"GETTO BAŞKANI"NDAN SİYASİ MUHALEFETE

Bir dönem pop müzik yıldızı olarak tanınan Bobi Wine, kendisini "getto başkanı" olarak tanımlıyor. Son yıllarda Museveni yönetimine karşı yükselen en güçlü muhalif figürlerden biri olarak öne çıkan Wine, özellikle genç seçmenler arasında geniş bir destek tabanına sahip.

Wine'ın akıbetine ilişkin resmi makamlar tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Nerede olduğu bilinmiyor.

