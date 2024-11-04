Selin vurduğu İspanya'da uluslararası havalimanı sular altında kaldı - Son Dakika
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Selin vurduğu İspanya'da uluslararası havalimanı sular altında kaldı

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İspanya'da 200'den fazla kişinin ölümüne neden olan sel felaketinin vahametini gözler önüne seren görüntüler gelmeye devam ediyor. Barselona'da şiddetli yağışın yerini sel sularına bırakması sonrasında Uluslararası Havalimanı sular altında kalırken görüntülerde yolcuların bavullarıyla zar zor ilerlediği ve tavandan suların aktığı görülüyor.

04.11.2024 14:00
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İspanya'da 29 Ekim günü başlayan kuvvetli sağanak yağışın yerini sel sularına bırakması sonrasında ülke son yılların en büyük felaketlerinden birini yaşadı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 217'E ÇIKTI

Ülkeyi vuran sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 213'ü Valensiya'da, 4'ü de Kastilya-La Mancha bölgesinde olmak üzere 217'ye çıktı.

Selin vurduğu İspanya'da uluslararası havalimanı sular altında kaldı

"HENÜZ ALARM GEÇMEDİ"

İspanya hükümetinin kurduğu Kriz Masası'nı yöneten Bölgesel Politika Bakanı Angel Victor Torres de "Henüz alarm geçmedi. Valensiya bölgesinde, Castellon kentinde, Katolonya bölgesinde ve güneydeki Almeria kentinde bugün ve yarın bazı noktalarda metrekareye 150 litreye kadar şiddetli yağışlar bekleniyor" uyarısında bulundu.

GÖRÜNTÜ YAŞANAN FELAKETİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Bugün bölgeden servis edilen bir görüntü ise yaşanan felaketin vahametini gözler önüne serdi. Barselona'daki uluslararası havalimanı sular altında kalırken cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde yolcuların bavullarıyla beraber yürümekte zorlandığı ve havalimanın tavanından sular aktığı görülüyor.

Selin vurduğu İspanya\'da uluslararası havalimanı sular altında kaldı

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Son Dakika Dünya Selin vurduğu İspanya'da uluslararası havalimanı sular altında kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Selin vurduğu İspanya'da uluslararası havalimanı sular altında kaldı - Son Dakika
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