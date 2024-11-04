İspanya'da 29 Ekim günü başlayan kuvvetli sağanak yağışın yerini sel sularına bırakması sonrasında ülke son yılların en büyük felaketlerinden birini yaşadı.
Ülkeyi vuran sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 213'ü Valensiya'da, 4'ü de Kastilya-La Mancha bölgesinde olmak üzere 217'ye çıktı.
İspanya hükümetinin kurduğu Kriz Masası'nı yöneten Bölgesel Politika Bakanı Angel Victor Torres de "Henüz alarm geçmedi. Valensiya bölgesinde, Castellon kentinde, Katolonya bölgesinde ve güneydeki Almeria kentinde bugün ve yarın bazı noktalarda metrekareye 150 litreye kadar şiddetli yağışlar bekleniyor" uyarısında bulundu.
Bugün bölgeden servis edilen bir görüntü ise yaşanan felaketin vahametini gözler önüne serdi. Barselona'daki uluslararası havalimanı sular altında kalırken cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde yolcuların bavullarıyla beraber yürümekte zorlandığı ve havalimanın tavanından sular aktığı görülüyor.
Son Dakika › Dünya › Selin vurduğu İspanya'da uluslararası havalimanı sular altında kaldı - Son Dakika
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