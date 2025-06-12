Serbest kalan Yasemin Acar İsrail'e meydan okudu: Asla durmayacağız - Son Dakika
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Dünya

Serbest kalan Yasemin Acar İsrail'e meydan okudu: Asla durmayacağız

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Serbest kalan Yasemin Acar İsrail\'e meydan okudu: Asla durmayacağız
12.06.2025 23:35  Güncelleme: 00:01
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Serbest kalan Yasemin Acar İsrail\'e meydan okudu: Asla durmayacağız
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Gazze'ye insani yardım taşıyan Madleen gemisinde yer alan ve İsrail tarafından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan aktivistler Şuayb Ordu ve Yasemin Acar'ı Berlin'de büyük bir kalabalık karşıladı. Acar burada yaptığı açıklamada, ''Asla durmayacağız. Devam edeceğiz. Çünkü sessizlik suç ortaklığıdır'' dedi.

Gazze'ye insani yardım taşıyan Madleen gemisinde yer alan ve İsrail tarafından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Yasemin Acar, yaptığı ilk açıklamada "Asla durmayacağız. Devam edeceğiz. Çünkü sessizlik suç ortaklığıdır" dedi.

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukaya karşı Madleen gemisiyle insani yardım ulaştırmak için yola çıkan 12 kişilik aktivist grubuna, uluslararası sularda İsrail güvenlik güçleri tarafından müdahale edild,. Operasyon sonrası bazı aktivistler kısa süre içinde ülkelerine gönderilirken, kalan 6 kişi Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na götürülerek sınır dışı işlemleri başlatıldı. Bu kişiler arasında Türk vatandaşı Şuayb Ordu ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar da yer alıyordu.

SERBEST BIRAKILDILAR

İsrail'in sınır dışı ettiği, aktivistler Şuayb Ordu ile Yasemin Acar Almanya'da Berlin Brandenburg Havalimanı'na ulaştı. Filistin destekçileri Ordu ve Acar'a çiçekler verip Filistin'e destek sloganları attı.

"ASLA DURMAYACAĞIZ"

Yasemin Acar, havalimanında dikkat çeken bir konuşma yaptı. "Asla durmayacağız. Devam edeceğiz. Çünkü sessizlik suç ortaklığıdır. Çünkü Gazze'de gömülen her çocuk dünyanın görmezden geldiği bir çığlıktır" diyen Acar, "Ve adalet bir slogan olmadığı için bir görevdir. Dünya sokaklarından Filistin'in yıkıntılarına sessizliği bozarız, yalanı açığa çıkarırız. Tarihin doğru tarafında durduğumuzu biliriz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine 9 Haziran'ın ilk saatlerinde müdahale etmiş ve gemideki 12 gönüllüyü alıkoymuştu.

Gönüllüler İsrail'e getirilmiş, 4'ü 10 Haziran sabahı ülkeden sınır dışı edilmişti.

İnsan Hakları, Yasemin Acar, Orta Doğu, Madleen, 3-sayfa, Berlin, İsrail, Yaşam, Dünya, Gazze, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Dünya Serbest kalan Yasemin Acar İsrail'e meydan okudu: Asla durmayacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Oooo:
    Dünya daki Bütün müslümanlar belirlenecek bir zamanda aynı anda sadece 1 dakika Gazze için ayağa kalkıp otursa korkak İsrail'in kaçarken çapraz bağları kopar Ama çoğu lider satılık! 1 1 Yanıtla
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