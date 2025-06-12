Serbest kalan Yasemin Acar İsrail\'e meydan okudu: Asla durmayacağız

Gazze'ye insani yardım taşıyan Madleen gemisinde yer alan ve İsrail tarafından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Yasemin Acar, yaptığı ilk açıklamada "Asla durmayacağız. Devam edeceğiz. Çünkü sessizlik suç ortaklığıdır" dedi.

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukaya karşı Madleen gemisiyle insani yardım ulaştırmak için yola çıkan 12 kişilik aktivist grubuna, uluslararası sularda İsrail güvenlik güçleri tarafından müdahale edild,. Operasyon sonrası bazı aktivistler kısa süre içinde ülkelerine gönderilirken, kalan 6 kişi Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na götürülerek sınır dışı işlemleri başlatıldı. Bu kişiler arasında Türk vatandaşı Şuayb Ordu ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar da yer alıyordu.

SERBEST BIRAKILDILAR

İsrail'in sınır dışı ettiği, aktivistler Şuayb Ordu ile Yasemin Acar Almanya'da Berlin Brandenburg Havalimanı'na ulaştı. Filistin destekçileri Ordu ve Acar'a çiçekler verip Filistin'e destek sloganları attı.

"ASLA DURMAYACAĞIZ"

Yasemin Acar, havalimanında dikkat çeken bir konuşma yaptı. "Asla durmayacağız. Devam edeceğiz. Çünkü sessizlik suç ortaklığıdır. Çünkü Gazze'de gömülen her çocuk dünyanın görmezden geldiği bir çığlıktır" diyen Acar, "Ve adalet bir slogan olmadığı için bir görevdir. Dünya sokaklarından Filistin'in yıkıntılarına sessizliği bozarız, yalanı açığa çıkarırız. Tarihin doğru tarafında durduğumuzu biliriz" ifadelerini kullandı.