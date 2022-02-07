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Shuai Peng: 'Paylaşımım hakkında çok ciddi bir yanlış anlaşılma oldu' - Son Dakika
BBC

Shuai Peng: 'Paylaşımım hakkında çok ciddi bir yanlış anlaşılma oldu'

07.02.2022 14:42
Shuai Peng: 'Paylaşımım hakkında çok ciddi bir yanlış anlaşılma oldu'

Çinli tenisçi Shuai Peng, eski Çin başbakan yardımcısı Gaoli Zhang hakkında yaptığı cinsel saldırı iddiasından sonra ilk defa Batılı medyaya konuştu.

Çin'in en başarılı tenisçilerinden Shuai Peng, eski Çin başbakan yardımcısı Gaoli Zhang hakkında yaptığı cinsel saldırı iddiasından sonra ilk defa Batı medyasına konuştu. Peng, "çok ciddi bir yanlış anlaşılma" olduğunu söyleyerek böyle bir iddiada bulunduğunu reddetti.

35 yaşındaki Peng'in, Kasım ayında Weibo üzerinden yaptığı cinsel saldırı suçlamasından sonra bir süreliğine ortadan kaybolması uluslararası kamuoyunda ve tenis camiasında endişeye neden olmuştu. Peng, bunun ardından Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ile 30 dakikalık bir çevrimiçi görüşme sırasında iyi olduğunu, Pekin'deki evinde olduğunu belirtmişti.

Peng bu görüşme esnasında kimseyi cinsel saldırıyla suçlamadığını ve yaptığı paylaşımın yanlış anlaşıldığını söylemiş, Çinli yetkililerin kendisiyle ilgili olarak normal bir hayat sürdürdüğü söylemlerini doğrulamıştı.

"Bütün bu kaygının sebebi nedir?"

Peng, Pazar günü Çin Olimpiyat Komitesi'nin izniyle ve gözetimi altında Fransız gazete L'Equipe ile görüştü. Görüşmeyi izleyen Çin Olimpiyat Komitesi temsilcisi, aynı zamanda Peng'in önceden belirlenmiş sorulara verdiği yanıtları tercüme etti.

BBC Çin Muhabiri Stephen McDonell, sıkı şekilde kontrol edilen görüşmeyi bir propaganda çalışmasına benzetti.

Peng, görüşme sırasında normal bir hayat sürdürdüğünü belirtti ve dünyanın kendisine gösterdiği ilgi için minnettar olduğunu söyledi. Ancak ünlü tenisçi, "Bütün bu kaygının sebebi nedir? Ben hiçbir zaman cinsel saldırıya maruz kaldığımı iddia etmedim" diye konuştu.

Sosyal medya paylaşımı bir saat içinde silindi

Peng, 2 Kasım'da Çin'in en çok kullanılan sosyal medya platformu Weibo üzerinden eski Çin başbakan yardımcısı Gaoli Zhang'in onu cinsel ilişkiye zorladığını detaylandıran 1,600 kelimelik bir yazı yayımlamıştı.

Yazıda Peng, Zhang ile olan ilişkisini anlatmanın yanı sıra en az bir defa cinsel ilişki yaşamaya zorlandığını ifade etti.

Çin'de sosyal medyada hızla yayılan bu yazı, bir saat içinde silindi.

Peng, sonraki aylarda, ve en son L'Equipe ile yaptığı görüşme sırasında bu yönde suçlamalar yaptığı söylemlerini reddetti.

Peng, "Paylaşımım hakkında çok ciddi bir yanlış anlaşılma oldu. Umarım bu durum daha fazla devam etmez ve bu olay daha da büyümez" diye konuştu.

Tenisçi, sosyal medya paylaşımını "isteyerek" ve kendi kararıyla sildiğini ekledi.

BBC Çin Muhabiri Stephen McDonell, L'Equipe'in Peng ile yaptığı bu görüşmesini yalnızca tenisçinin yanıtlarını kullanarak ve herhangi bir yorumda bulunmayarak yayımlamayı kabul ettiğini belirtiyor, bunu Çin'in propaganda çalışmasına ortak olmak olarak yorumluyor.

Tenisçi olarak kariyerini sürdürmeyi düşünmüyor

Peng, görüşme sırasında profesyonel tenisçi olarak kariyerini sürdürmeyi düşünmediğini söyledi.

Peng, "Yaşım, geçirdiğim çeşitli ameliyatlar ve Covid-19 boyunca hareketsizliğimi göz önünde bulundurursak tekrar eski düzeyime gelmem çok zor olacak" diye konuştu.

IOC, Çinli tenisçinin Cumartesi günü Thomas Bach ile Pekin'de akşam yemeği yediğini açıkladı.

Bazı insan hakları kuruluşları, IOC'u Çin'deki insan hakları ihlallerine uygun şekilde müdahale etmemekle suçluyor.

Kadınlar Tenis Birliği (WTA) ise Peng'in cinsel saldırı iddiaları hakkında inceleme başlatılması çağrısında bulundu ve ülkedeki turnuvalarını iptal etti.

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