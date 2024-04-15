Avustralya Sidney'de cumartesi günü bir AVM'ye düzenlenen bıçaklı saldırıda saldırgan dahil 7 kişi ölmüş aralarında bir bebeğin de bulunduğu 8 kişi ise yaralanmıştı.
AVM'deki kanlı saldırı sonrası alarm durumuna geçen ülkede kan donduran bir olay daha yaşandı. Wakeley'deki Christ The Good Shepherd Kilisesi'nde gerçekleşen törende vaaz veren Piskopos Mar Mari Emmanuel bıçaklı saldırıya uğradı.
İnternete düşen görüntülerde sakin bir şekilde piskoposun yanına yaklaşan saldırganın elindeki bıçağı Mar Mari Emmanuel'in yüzüne ve boyun bölgesine sapladığı görülüyor.
Olayın ardından basına açıklamalarda bulunan emniyet yetkilileri piskopos dahil 4 kişinin yaralandığını ve tedavilerinin hastanede devam ettiğini aktardı.
Son Dakika › Dünya › Sidney'de bir bıçaklı saldırı daha! Bu kez törende vaaz veren piskoposu hedef aldılar - Son Dakika
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Avustralya'nın Sydney kentinde bir kiliseye düzenlenen saldırıda piskopos dahil en az 4 kişi bıçaklandı. Polis, saldırganın gözaltına alındığını ve olayı bir 'terörist eylem' olarak değerlendirdiklerini açıkladı. Saldırının ardından kilisenin dışında toplanan yüzlerce kişi, saldırganın kendilerine verilmesini talep etti ve polisle çatıştı. İki polis yaralandı ve 20 polis aracı hasar gördü. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı bildirildi. Saldırının kişisel bir eylem olduğu belirtilirken, olaylar birbiriyle bağlantılı değil. Kilise saldırısının ardından güvenlik önlemleri alındı.
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