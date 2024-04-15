Sidney'de bir bıçaklı saldırı daha! Bu kez törende vaaz veren piskoposu hedef aldılar - Son Dakika
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Dünya

Sidney'de bir bıçaklı saldırı daha! Bu kez törende vaaz veren piskoposu hedef aldılar

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7 kişinin öldüğü AVM'deki saldırıyla alarm durumuna geçen Avustralya'da korkunç bir olay daha yaşandı. Sidney'deki bir törende vaaz veren Piskopos Mar Mari Emmanuel bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı anı cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedilirken, olayda 3 kişinin daha yaralandığı ifade edildi.

15.04.2024 13:49  Güncelleme: 14:10
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Avustralya Sidney'de cumartesi günü bir AVM'ye düzenlenen bıçaklı saldırıda saldırgan dahil 7 kişi ölmüş aralarında bir bebeğin de bulunduğu 8 kişi ise yaralanmıştı.

VAAZ VERİRKEN SALDIRIYA UĞRADI

AVM'deki kanlı saldırı sonrası alarm durumuna geçen ülkede kan donduran bir olay daha yaşandı. Wakeley'deki Christ The Good Shepherd Kilisesi'nde gerçekleşen törende vaaz veren Piskopos Mar Mari Emmanuel bıçaklı saldırıya uğradı.

Sidney'de bir bıçaklı saldırı daha! Bu kez törende vaaz veren piskoposu hedef aldılar

BIÇAĞI YÜZÜNE VE BOYUN BÖLGESİNE SAPLADI

İnternete düşen görüntülerde sakin bir şekilde piskoposun yanına yaklaşan saldırganın elindeki bıçağı Mar Mari Emmanuel'in yüzüne ve boyun bölgesine sapladığı görülüyor.

4 KİŞİ YARALANDI

Olayın ardından basına açıklamalarda bulunan emniyet yetkilileri piskopos dahil 4 kişinin yaralandığını ve tedavilerinin hastanede devam ettiğini aktardı.

Sidney\'de bir bıçaklı saldırı daha! Bu kez törende vaaz veren piskoposu hedef aldılar

Avustralya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sidney'de bir bıçaklı saldırı daha! Bu kez törende vaaz veren piskoposu hedef aldılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Yusuf Gültekin: Bunun sonunda yine bir müslüman terörist yaptı denilirse şaşırmamak lazım. Müslümanların üzerine her zmn pusu kurulur. 87 25 Yanıtla Hakan Kaya: Haberi görünce aklımdan geçeni yazıya dökmüşsün 38 7
  • Berk Gürleyen: bir sonraki dakikanın garantisi yok Allah yardımcımız olsun 84 3 Yanıtla
  • erol damar: ne günlere kaldık 61 4 Yanıtla
  • Murat Çoker: artık kiyamet kopması lazım izledim her haberden okuduğum her yazıdan midem bulaniyor 59 5 Yanıtla
  • ferhat eser: Sidney akıllı ol akıllı 18 41 Yanıtla
  • freebare: insanlar garip bir hale büründü kıyamet yakın olmalı 49 5 Yanıtla
  • Mehmet Erginer: Bunlar dünya kuruldu kurulalı var hep.... Ama şimdi teknoloji ile bütün haberler pat pat önümüze düşüyor.... Olay bu 40 1 Yanıtla
  • Veysel Veysel: Yapan kişinin adı ve ülkesi nerei? 14 1 Yanıtla Beşiktaş 1903: Veysel sence tabiki isid 7 0
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