Singapur Havayolları Uçağındaki Yolcuların Tedavisi Sürerken Yeni Güvenlik Önlemleri Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

Singapur Havayolları Uçağındaki Yolcuların Tedavisi Sürerken Yeni Güvenlik Önlemleri Alındı

Singapur Havayolları Uçağındaki Yolcuların Tedavisi Sürerken Yeni Güvenlik Önlemleri Alındı

Londra'dan Singapur'a giderken türbülansa giren Singapur Havayolları uçağındaki 40'tan fazla yolcunun tedavisi sürerken, havayolu şirketi uçuşlara yeni güvenlik önlemleri getirdi. Uçaktaki bir yolcu hayatını kaybederken, onlarca yolcu yaralandı. Singapur Havayolları emniyet kemeri ikaz lambaları yanarken yiyecek ve içecek servisi yapmama kararı aldı ve mürettebatın da kemerlerini bağlamaları talimatı verildi. Tedavi gören yolcuların sayısı 43 olarak açıklandı ve bazıları yoğun bakımda bulunuyor. Singapur Havayolları CEO'su olaydan etkilenen herkese özürlerini sundu ve Başbakan Lawrence Wong kapsamlı bir soruşturma başlatılacağını söz verdi.

26.05.2024 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Londra'dan Singapur'a giderken türbülansa girdiği açıklanan Singapur Havayolları uçağındaki 40'tan fazla yolcunun tedavisi sürerken, havayolu şirketi uçuşlara yeni güvenlik önlemleri getirdi.

211 yolcu ve 18 mürettebatın olduğu Boeing 777-300 tipi uçağın, Salı günü Hint Okyanusu üzerinde şiddetli türbülansa girdiği açıklanmıştı. Uçaktaki bir yolcu ölmüş, onlarca yolcu yaralanmıştı.

Singapur Havayolları bu olayın ardından emniyet kemeri ikaz lambaları yanarken yiyecek ve içecek servisi yapmama kararı aldı. Ayrıca, emniyet kemeri ikaz lambaları yanarken mürettebatın da koltuklarına dönüp kemerlerini bağlamaları talimatı verildi.

43 yolcunun tedavisi sürüyor

Bangkok'taki Samitivej Srinakarin Hastanesi 43 yolcunun Tayland’ın başkenti Bangkok’taki üç hastanede tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.

Reuters’ın haberine göre Samitivej Srinakarin Hastanesi’nden yapılan açıklamada, hastanede tedavi gören 34 kişiden 7’si yoğun bakımda.

Bu kişilerden 3’ü Avustralyalı, 2’si Malezyalı, 1’i İngiliz ve 1’i Yeni Zelandalı.

Samitivej Sukhumvit Hastanesi’nde 7, Bangkok Hastanesi’nde de 2 kişinin tedavileri devam ediyor.

Samitivej Srinakarin Hastanesi'nin direktörü Adinun Kittiratanapaibool Perşembe günü yaptığı açıklamada hastanede 22 omurilik, dokuz beyin ve kafatası yaralanması geçiren hastanın tedavi edildiğini, bu hastaların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıklamıştı.

Singapur Havayolları uçağın Myanmar üzerinde "ani aşırı türbülans" yaşadığını açıklamıştı.

Yolcular, uçağın birden irtifa kaybettiğini ve emniyet kemeri takmayanların kabinin tavanına çarptıklarını anlattı.

Uçaktaki yolcuların çoğu Avustralya, İngiltere, Yeni Zelanda ve Singapur vatandaşıydı.

Heathrow Havaalanı'ndan kalkan uçak türbülansın ardından Bangkok'a yönlendirildi ve buraya acil iniş gerçekleştirdi.

Tayland makamları, ölen 73 yaşındaki İngiliz vatandaşı Geoff Kitchen'ın bilinen bir kalp sorunu olduğunu ve muhtemelen kalp krizinden öldüğünü açıklamıştı.

Singapur Havayolları CEO'su Goh Choon Phong, "ani aşırı türbülanstan" "etkilenen herkese en içten özürlerini" sunduğunu söylemişti.

Singapur'un yaklaşık bir hafta önce seçilen Başbakanı Lawrence Wong, olayla ilgili "kapsamlı bir soruşturma" başlatılacağı sözü vermişti.

Kaynak: BBC

Singapur, Londra, CEO, Ulaşım, Güvenlik, Havacılık, Turizm, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Singapur Havayolları Uçağındaki Yolcuların Tedavisi Sürerken Yeni Güvenlik Önlemleri Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

BBC

10:57 Süleyman Soylu: Köpeklerin uyutulmasına gönlüm razı değil Süleyman Soylu: Köpeklerin uyutulmasına gönlüm razı değil
10:49 Sinan Ateş’in arkadaşından Olcay Kılavuz’la ilgili bomba iddia Sinan Ateş'in arkadaşından Olcay Kılavuz'la ilgili bomba iddia
10:46 Türkiye’nin konuştuğu sapığın iyi hal indirimi almasına kadın hakimden itiraz: Pişmanlık emaresi gözlemlemedim Türkiye'nin konuştuğu sapığın iyi hal indirimi almasına kadın hakimden itiraz: Pişmanlık emaresi gözlemlemedim
10:34 Ali Koç’un üstünü çizdiği Selahattin Baki, sessizliğini bozdu: O görüntüyü vermemeliydik Ali Koç'un üstünü çizdiği Selahattin Baki, sessizliğini bozdu: O görüntüyü vermemeliydik
02:11 Hamas, çatıştıkları İsrail askerlerinden bir kısmını daha rehin aldı Hamas, çatıştıkları İsrail askerlerinden bir kısmını daha rehin aldı
12:24 Demet Özdemir, yatak pozuyla hayranlarını mest etti: Nefesimiz kesildi Demet Özdemir, yatak pozuyla hayranlarını mest etti: Nefesimiz kesildi
11:43 Hatay’da kumsalda kadın cesedi bulundu Hatay'da kumsalda kadın cesedi bulundu
11:40 Mısır, İsrail’in Gazze’ye yardım tırlarının girişine izin verdi Mısır, İsrail'in Gazze'ye yardım tırlarının girişine izin verdi
10:57 Diyaliz sonrası fenalaşan hastaların sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme Diyaliz sonrası fenalaşan hastaların sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
10:37 Rusya, Harkiv’de süpermarketi vurdu: 12 ölü, 43 yaralı Rusya, Harkiv'de süpermarketi vurdu: 12 ölü, 43 yaralı
09:55 Kastamonu’daki dönercilerden ’’Döneri biz icat ettik’’ çıkışı Fotoğrafla savundular Kastamonu'daki dönercilerden ''Döneri biz icat ettik'' çıkışı! Fotoğrafla savundular
09:54 Cannes’ta boy gösteren CZN Burak, hakkında yapılan yorumlara isyan etti Cannes'ta boy gösteren CZN Burak, hakkında yapılan yorumlara isyan etti
09:24 Kısırlaştırma çözüm mü Yavaş’ın sokak hayvanlarıyla ilgili tespiti yeniden gündem oldu Kısırlaştırma çözüm mü? Yavaş'ın sokak hayvanlarıyla ilgili tespiti yeniden gündem oldu
09:14 Trabzon’da fındığa ve çaya alternatif ürün Salebin kilosu bin 500 TL’den satılıyor Trabzon'da fındığa ve çaya alternatif ürün! Salebin kilosu bin 500 TL'den satılıyor
09:10 Yola fırlayan 3 yaşındaki çocuk otomobilin altında kaldı Yola fırlayan 3 yaşındaki çocuk otomobilin altında kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2024 12:35:24. #1.12#
SON DAKİKA: Singapur Havayolları Uçağındaki Yolcuların Tedavisi Sürerken Yeni Güvenlik Önlemleri Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement