Singapur Havayolları Uçağındaki Yolcuların Tedavisi Sürerken Yeni Güvenlik Önlemleri Alındı

Dünya

Londra'dan Singapur'a giderken türbülansa girdiği açıklanan Singapur Havayolları uçağındaki 40'tan fazla yolcunun tedavisi sürerken, havayolu şirketi uçuşlara yeni güvenlik önlemleri getirdi.

211 yolcu ve 18 mürettebatın olduğu Boeing 777-300 tipi uçağın, Salı günü Hint Okyanusu üzerinde şiddetli türbülansa girdiği açıklanmıştı. Uçaktaki bir yolcu ölmüş, onlarca yolcu yaralanmıştı.

Singapur Havayolları bu olayın ardından emniyet kemeri ikaz lambaları yanarken yiyecek ve içecek servisi yapmama kararı aldı. Ayrıca, emniyet kemeri ikaz lambaları yanarken mürettebatın da koltuklarına dönüp kemerlerini bağlamaları talimatı verildi.

43 yolcunun tedavisi sürüyor

Bangkok'taki Samitivej Srinakarin Hastanesi 43 yolcunun Tayland’ın başkenti Bangkok’taki üç hastanede tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.

Reuters’ın haberine göre Samitivej Srinakarin Hastanesi’nden yapılan açıklamada, hastanede tedavi gören 34 kişiden 7’si yoğun bakımda.

Bu kişilerden 3’ü Avustralyalı, 2’si Malezyalı, 1’i İngiliz ve 1’i Yeni Zelandalı.

Samitivej Sukhumvit Hastanesi’nde 7, Bangkok Hastanesi’nde de 2 kişinin tedavileri devam ediyor.

Samitivej Srinakarin Hastanesi'nin direktörü Adinun Kittiratanapaibool Perşembe günü yaptığı açıklamada hastanede 22 omurilik, dokuz beyin ve kafatası yaralanması geçiren hastanın tedavi edildiğini, bu hastaların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıklamıştı.

Singapur Havayolları uçağın Myanmar üzerinde "ani aşırı türbülans" yaşadığını açıklamıştı.

Yolcular, uçağın birden irtifa kaybettiğini ve emniyet kemeri takmayanların kabinin tavanına çarptıklarını anlattı.

Uçaktaki yolcuların çoğu Avustralya, İngiltere, Yeni Zelanda ve Singapur vatandaşıydı.

Heathrow Havaalanı'ndan kalkan uçak türbülansın ardından Bangkok'a yönlendirildi ve buraya acil iniş gerçekleştirdi.

Tayland makamları, ölen 73 yaşındaki İngiliz vatandaşı Geoff Kitchen'ın bilinen bir kalp sorunu olduğunu ve muhtemelen kalp krizinden öldüğünü açıklamıştı.

Singapur Havayolları CEO'su Goh Choon Phong, "ani aşırı türbülanstan" "etkilenen herkese en içten özürlerini" sunduğunu söylemişti.

Singapur'un yaklaşık bir hafta önce seçilen Başbakanı Lawrence Wong, olayla ilgili "kapsamlı bir soruşturma" başlatılacağı sözü vermişti.