Somali'de Çağrı Bey Sondaj Gemisi Töreni - Son Dakika
11.04.2026 15:49
Mogadişu'da Çağrı Bey sondaj gemisi için karşılama töreni düzenlendi. Bakanlar katıldı.

SOMALİ'nin başkenti Mogadişu'da 'Çağrı Bey Ultra Derin Deniz Petrol Sondaj Sahası Gemi Karşılama Töreni' düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, " Somali'deki kahramanlarımız, Çağrı Bey sondaj gemisini karşıladı. Çağrı Bey sondaj gemisinin Mogadişu'ya intikali kapsamında; Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla 'Çağrı Bey Ultra Derin Deniz Petrol Sondaj Sahası Gemi Karşılama Töreni' düzenlendi. Törende Somali Türk Deniz Görev Grubu unsurlarımızdan TCG Gaziantep, TCG Bayraktar, TCG Yzb. Güngör Durmuş, TCG Bafra ve TCG Bartın'da yer aldı. Törenin ardından; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur, Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed, Mogadişu Büyükelçimiz Alper Aktaş, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kalkan, TCG Gaziantep fırkateynimizi ziyaret etti" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Denizcilik, Mogadişu, Politika, Savunma, Ekonomi, Türkiye, Somali, Enerji, Dünya, Son Dakika

