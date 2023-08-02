Somalili atlet kilolarından koşamayıp bitiş süresiyle tarihe geçti - Son Dakika
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Somalili atlet kilolarından koşamayıp bitiş süresiyle tarihe geçti

02.08.2023 17:25

Çin'de düzenlenen FISU Dünya Üniversite Oyunları'nda Somali'yi temsilen katılan Nasra Abukar Ali isimli kadın atlet, kilolarıyla dikkat çekti. Atlet, 100 metre koşusunda zorlanarak ve sonuncu olarak yarışı tamamladı. Sosyal medyada gündem olan atletin, akraba kayırma nedeniyle organizasyonda yer aldığı iddia edildi. Somali Gençlik ve Spor Bakanlığı ise atletin bakanlıkça gönderilmediğini ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Çin'in Çengdu kentinde düzenlenen FISU Dünya Üniversite Oyunları'na Somali'yi temsilen Nasra Abukar Ali isimli kadın atlet katıldı. Atletin görüntüsü ve yarışmadaki performansı gündem oldu. Kilolarıyla dikkat çeken atlet, 100 metre koşuyu zorlanarak ve sonuncu olarak bitirdi.

SONUNCU TAMAMLADI

Çin'de düzenlenen 100 metre koşusuna başlamadan kameralara takılan Somalili sporcu, başlangıç düdüğü çalınca güçlükle kalkış yapıp koşuyu sonuncu tamamladı. Sporcunun nefes nefese kaldığı anlar ise komedi filmlerini aratmadı. Söz konusu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Çin'de düzenlenen koşu yarışmasına Somalili atlet damga vurdu! Kilolarından koşamadı

BAŞKAN YARDIMCISININ YEĞENİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Atletin Somali Atletizm Federasyonu Başkan Yardımcısı'nın yeğeni olduğu ve akraba kayırma nedeniyle organizasyonda yer alabildiği iddia edildi.

Çin'de düzenlenen koşu yarışmasına Somalili atlet damga vurdu! Kilolarından koşamadı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Somali Gençlik ve Spor Bakanı Mohamed Barre, atletin bakanlıkça gönderilmediğini ve seçilme sürecine ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi.

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Atletizm, Somali, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Somalili atlet kilolarından koşamayıp bitiş süresiyle tarihe geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Somalili atlet kilolarından koşamayıp bitiş süresiyle tarihe geçti - Son Dakika
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