ABD heyetinin Tayvan'a gelmesinden sonra Çin karşı hamlede bulundu: Savaş uçakları Tayvan Boğazı'nı geçti

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Asya ziyaretleri kapsamında Tayvan'ı da ziyaret bölgesine eklemesi ABD ile Çin arasındaki gerilimi artırdı. Söz konusu ziyaret Tayvan yerel saatiyle bugün 22.45'te gerçekleşti.

GÜNEY ÇİN DENİZİ GÜZERGAHINA GİRMEDİ

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi taşıyan Boeing C-40C tipi SPAR19 adlı özel uçak Tayvan'a indi. Pelosi'nin uçağı Güney Çin Denizi güzergahına girmedi. Destinasyon özelliğini kapatan uçak Filipinler Denizi güzergahını kullandı.

YEREL SAATLE 22.45'TE İNİŞ YAPTI

Pelosi'nin uçağı, yerel saatle salı gecesi 22.45'te (TSİ 16.45) Taipei Songshan Havalananı'na iniş yaptı.

SAVAŞ UÇAKLARI TAYVAN BOĞAZI'NI GEÇTİ

Ziyaretin gerçekleşmesi halinde saldırı tehditlerinde bulunan Çin ordusu, savaş uçaklarını harekete geçirdi. Pelosi'nin uçağının Tayvan'a iniş yapmasının ardından Çin'e ait savaş uçakları Tayvan Boğazı'nı geçti.

ÇİN: HER TÜRLÜ OLASILIĞA HAZIRIZ

Çin Savunma Bakanlığı, bu hafta içinde yaptığı açıklamada, Pelosi'nin ziyaretinin gerçekleşmesi halinde askeri karşılık verebileceği uyarısında bulunmuş ve "Pelosi Tayvan'ı ziyaret ederse, Çin ordusu boş durmayacak" ifadesini kullanmıştı. Dışişleri Bakanlığı da olası ziyaretle ilgili, "Her tür olasılığa hazırlıklıyız. Eğer ABD tarafı ziyarette ısrar ederse, egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü korumak için güçlü ve kararlı tedbirler alacağız" değerlendirmesinde bulunmuştu.

PELOSİ, ÇİN KARŞITLIĞIYLA BİLİNİYOR

ABD kamuoyunda ve Kongre'de Tayvan'a güçlü bir destek var. 35 yıldan uzun süredir Kongre'de yer alan Pelosi, Çin'e eleştirel tavırlarıyla biliniyor. Bugüne kadar Pekin'in insan haklarını çiğnemesini eleştirdi, demokrasi yanlısı protestocularla buluştu, 1989'daki katliamı anmak için Tiananmen Meydanı'nı ziyaret etti. Pelosi'nin planı adayı Nisan ayında ziyaret etmekti. Fakat Covid testi pozitif çıkınca bu ziyareti ertelemek zorunda kaldı.