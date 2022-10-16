Bakan Bozdağ, Bartın'daki maden faciasıyla ilgili konuştu: 5 savcı tahkikata başladı, 41 işçimize mezar olan maden kapatılıyor - Son Dakika
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Bakan Bozdağ, Bartın'daki maden faciasıyla ilgili konuştu: 5 savcı tahkikata başladı, 41 işçimize mezar olan maden kapatılıyor

16.10.2022 12:28

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 41 işçimizin yaşamını yitirdiği Bartın'daki maden kazasıyla ilgili değerlendirmeler yaptı. Bakan Bozdağ, "5 savcı olayı araştırmak üzere tahkikata başladı" dedi. Meydana gelen facia hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez ise madende çıkan yangının devam ettiğini bu sebepten ötürü madenin kapatılıp, üretime ara verileceğini belirtti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamadan yaralı kurtulan işçileri hastanede ziyaret etti. Bakan Bozdağ, daha sonra tedavisi süren yaralıları ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileğinde bulunduktan sonra yaşanan acı olay ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"TÜM BAKAN ARKADAŞLARIMIZ SÜREKLİ OLAY YERİNDE OLDULAR"

Bozdağ, maden faciası sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılan herkese teşekkür ettiğini belirterek "Şehitlerimizin hepsine Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize Allah'tan acil şifalar diliyorum Tabi bu kazaların olmaması en büyük dileğimizdir. Bu kazaların olmaması için ciddi tedbirler alındı. Bundan sonra da geliştirilerek uygulanmaya devam edecektir. Cumhurbaşkanımız liderliğinde tüm Bakan arkadaşlarımız sürekli olay yerinde oldular. Mahsur kalan kardeşlerimizi kurtarmak, ailelerine ulaştırmak için çabaladılar. Arama kurtarma faaliyetinde bulunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Son Dakika! Bozdağ'dan Bartın'daki maden faciasıyla ilgili açıklama: 5 savcı olayı araştırmak üzere tahkikata başladı

"KİMSENİN ENDİŞESİ OLMASIN"

Açıklamalarının devamında 3 savcının olayı aydınlatması için görevlendirildiği ancak ölü sayısının artması sonrası görevlendirilen savcıların 5'e yükseltildiğini vurgulayan Bozdağ, "Bu kazanın ciddi şekilde soruşturulması çok önemlidir. Başsavcılığımız gerekli tahkikatı başlattı. Görevlendirilen Cumhuriyet Savcılarımızın beşi bu konu için tahkikat yapmaktadır. Bu olay bütün yönleriyle soruşturulacak ve aydınlatılacaktır. İhmal, kusur, eksiklik ne varsa çıkacaktır. Kimsenin endişesi ve tereddüdü olmasın" değerlendirmesinde bulundu.

Son Dakika! Bozdağ'dan Bartın'daki maden faciasıyla ilgili açıklama: 5 savcı olayı araştırmak üzere tahkikata başladı

MADENDE ÜRETİME ARA VERİLECEK

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden patlamasıyla ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Dönmez yangının devam ettiğini ve bu nedenle alanı kapatma kararı aldıklarını, üretime ara verileceğini aktardı.

41 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasında son durum! Yangın devam ediyor, yaralı 11 işçiden 5'inin durumu ağır Amasra'da 41 işçimizin yaşamını yitirdiği maden faciası Meclis gündemine taşınıyor Yaralı madencinin eşi: Haberi internetten öğrendim, bu acı anlatılamaz
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SON DAKİKA: Bakan Bozdağ, Bartın'daki maden faciasıyla ilgili konuştu: 5 savcı tahkikata başladı, 41 işçimize mezar olan maden kapatılıyor - Son Dakika
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