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Endonezya'nın Banda Denizi açıklarında art arda 6,7 ve 7,1 büyüklüğünde depremler meydana geldi - Son Dakika

Endonezya'nın Banda Denizi açıklarında art arda 6,7 ve 7,1 büyüklüğünde depremler meydana geldi

Son Güncelleme: 08.11.2023 09:19

Sık sık şiddetli sarsıntıların olduğu Endonezya bu sabaha da depremle uyandı. Banda Denizi açıklarında art arda 6,7 ve 7,1 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) Endonezya'nın Banda Denizi bölgesinde önce 6.9 sonra da 7.1 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiğini açıkladı.

MALUKU'YA 340 KM UZAKLIKTA

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu da (USGS) 6,7 ve 7,1 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssünün, Endonezya'nın Maluku eyaletinin yaklaşık 340 kilometre güneyi olduğunu açıkladı.

TSUNAMİ TEHDİDİ YOK

Banda Denizi'nde 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremlerde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

"DEPREM OLDUKÇA ŞİDDETLİYDİ"

Deprem sonrası bölge sakinlerden biri, "Deprem oldukça şiddetliydi. Ancak buradaki insanlar paniğe kapılmadı. Depremlere alışığız" ifadelerini kullandı.

ÜLKE SIK SIK DEPREMLERLE KARŞILAŞIYOR

Endonezya, Japonya'dan Güneydoğu Asya'ya ve Pasifik havzasına uzanan yoğun sismik aktivite yayı olan Pasifik "Ateş Çemberi" üzerindeki konumu nedeniyle sık sık depremlerle karşılaşıyor.

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Son Dakika Dünya Endonezya'nın Banda Denizi açıklarında art arda 6,7 ve 7,1 büyüklüğünde depremler meydana geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Endonezya'nın Banda Denizi açıklarında art arda 6,7 ve 7,1 büyüklüğünde depremler meydana geldi - Son Dakika
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